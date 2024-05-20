Наприклад, протягом минулого року російська транспортно-логістична галузь не змогла заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок.
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У Росії планують внести правки у трудовий кодекс
Через нестачу робітників деякі російські парламентарі розглядають можливість внести правки до російського трудового кодексу. Так вони намагатимуться надлишкову робочу силу перемістити в регіони, де її бракує.
У розвідці пишуть, що такі переїзди будуть тимчасовими, а працівники будуть переведені нібито за власним бажанням.
"Хоча це і не примусовий характер, але це потенційний крок до мобілізації робочої сили", – вважають у британській розвідці.
Однією із причини дефіциту робочої сили є війна Росії в Україні
Дефіцит робочої сили частково пов'язаний із розв'язаною Росією війною в Україні. Значна частина працездатного російського населення мобілізована. Окрім того, багато росіян мігрували із країни, щоб уникнути призову до армії.
Також у Великій Британії вважають, що брак робочої сили посилився після терористичного інциденту ІДІЛ-К у Москві 22 березня 2024 року. Тоді російська влада вирішила ввести обмеження на працевлаштування мігрантів.
Економіка Росії: останні новини
- Попри заяви західних партнерів, що російська економіка процвітає, політологи вважають, що це не відповідає дійсності. Втім, санкції потребують посилення.
- Наразі Росія витрачає практично всі свої фінанси на війну проти України. Економісти прогнозують, що чим довше триватиме агресія проти України, тим більше деградуватиме російська економіка.
- Втім, проблеми російської економіки явні. Так, у 2023 році у Росії знизилися обсяги постачання газу до Європи на 55,6%. Цю прогалину російська влада намагається компенсувати внутрішнім ринком та експортом до Китаю.
- Окрім того, негативний вплив на російську економіку мають удари України по НПЗ. Уже завдано шкоди на сотні мільйонів доларів. А у квітні 2024 року росіяни просили Казахстан створити резервний фонд бензину.