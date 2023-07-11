Ждем следующей роковой ошибки: что может сломить влияние Путина в России

Владимир Путин капитально теряет свои позиции в России и четко чувствует, как под ним "горит земля". Он самостоятельно наносит удары по своей репутации и здесь следует ожидать его следующей роковой ошибки.

Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Марат Гельман. Он предположил, какие процессы могут в ближайшее время произойти в России.

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Ядерные истории продолжаются

Во время мятежа Пригожина, состоявшегося в конце июня, вагнеровцы намеревались захватить российское ядерное оружие. В украинской разведке отметили, что это было нужно для "поднятия ставок" в мятеже против российских властей.

Эта информация появилась в преддверии саммита в Вильнюсе и, вероятно, не случайно. Путин может снова посылать сигналы Западу, пытаясь спасти свою власть. Мол, люди, которые придут после него, – хуже и безответственнее.

"Все истории с ядерным оружием – информационные кампании Кремля. В предвкушении НАТО они чувствуют, что "горит вся земля". Они понимают, что проиграли их так называемую "СВО". Существует вероятность демонтажа власти и таким образом посылают сигнал НАТО, что делать этого не нужно", – отметил политтехнолог.

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Коалиция против Путина

Путин сам наносит удары по своей власти, отметил политтехнолог. Он рассказал, что еще несколько лет назад в Европе против него немногие выступали. Но после начала полномасштабной войны, там сформировалась мощная коалиция больших стран против него. Подобное произошло и в истории с Пригожиным.

Он вскормил, вырастил, поверх законов дал ему абсолютную власть. У Пригожина власть была больше, чем у президента. Это оружие проявило его слабость. Теперь надо ждать следующей роковой ошибки Путина,

– сказал Гельман.

Путин утопает в своей подозрительности и таким образом может стереть свою власть. Так называемая номенклатура после похода Пригожина увидела конец и теперь думает как "соскочить" без больших потерь.

"Мне кажется, наиболее вероятная гипотеза – они начнут есть друг друга, будут писать доносы. Для них внутренняя борьба важнее войны в Украине", – предположил дальнейшие процессы в России политтехнолог.

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