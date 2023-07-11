Про це 24 Каналу відзначив політтехнолог Марат Гельман. Він припустив, які процеси можуть найближчим часом відбутися в Росії.
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Ядерні історії продовжуються
Під час заколоту Пригожина, який відбувся наприкінці червня, вагнерівці мали намір захопити російську ядерну зброю. В українській розвідці зазначили, що це було потрібно для "підняття ставок" у заколоті проти російської влади. Ця інформація з'явилася напередодні саміту у Вільнюсі і, ймовірно, невипадково. Путін може знову посилати сигнали Заходу, намагаючись врятувати свою владу. Мовляв, люди, які прийдуть після нього, – гірші і безвідповідальні.
"Всі історії із ядерною зброєю – інформаційні кампанії Кремля. У передчутті НАТО вони відчувають, що "горить уся земля". Вони розуміють, що програли їхню так звану "СВО". Існує ймовірність демонтажу влади і вони таким чином посилають сигнал НАТО, що робити цього не треба", – відзначив політтехнолог.
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Коаліція проти Путіна
Путін сам наносить удари по своїй владі, відзначив політтехнолог. Він розповів, що ще декілька років тому в Європі проти нього мало хто виступав. Але після початку повномасштабної війни там сформувалася потужна коаліція великих країн проти нього. Подібне сталося й в історії з Пригожиним.
Він вигодував, виростив, поверх законів дав йому абсолютну владу. У Пригожина влада була більшою, ніж у президента. Ця зброя проявила його слабкість. Тепер треба чекати наступної фатальної помилки Путіна,
– сказав Гельман.
Наразі Путін потопає у своїй підозрілості і таким чином може стерти свою владу. Так звана номенклатура після походу Пригожина побачила кінець і тепер думає як "зіскочити" без великих для себе втрат.
"Мені здається, найбільш вірогідна гіпотеза – вони почнуть їсти одне одного, писатимуть доноси. Для них внутрішня боротьба важливіша за війну в Україну", – припустив подальші процеси в Росії політтехнолог.
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- Своїм походом на Москву Пригожин показав безпомічність Путіна. Ердоган посприяв поверненню в Україну бійців з "Азовсталі" і таким чином продемонстрував, що не рахується з думкою російського диктатора. Путін публічно втрачає свою владу.
- Після Пригожина може бути не один охочий повторити його похід. Вже є декілька кандидатур, а не за горами й вибух свідомості суспільства.
- Путін втратив підтримку і серед азійських лідерів. Вони розчарувалися у слабкості очільника Кремля побачивши, що його "непохитну" владу можна скинути за один день.