Это очень пугает, – оппозиционерка оценила, насколько неадекватен Путин

Поведение Владимира Путина наталкивает психиатров на размышления о вероятных психических отклонениях диктатора. Его жестокие приказы по атакам по гражданскому населению в Украине заставляют задуматься, действительно ли адекватный человек способен на это.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что Россией и спецслужбами руководит Путин. Однако силовики и администрация президента – две структуры, между которыми периодически случаются конфликты.

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Власть в руках Путина

Ольга Романова отметила, что близкое окружение Путина решает второстепенные проблемы. Они выполняют задачи, которые поступают сверху, то есть от кремлевского диктатора.

Эти команды могут звучать по-разному, однако в них, вероятно, не говорится о прямых атаках по украинским городам. Они звучат иначе, ведь Путину важно, чтобы каждый день осуществлялись удары по любой инфраструктуре,

– сказала глава благотворительного фонда.

Она подчеркнула, что это и не удивительно, ведь ждать адекватности от диктатора не стоит.

Во время каждого публичного выступления видно, что у Путина определенные проблемы. Он часто заговаривается. Это беспокоит, ведь, по словам Романовой, от него многое зависит.

Меня очень пугает, когда политики и журналисты называют его шантажистом, но это не так. Он человек с очень серьезными отклонениями. Если его часто называть шантажистом, то он принципиально может нажать на (ядерную – 24 Канал) кнопку, чтобы доказать что это не так,

– предположила она.

Оппозиционерка считает, что Путин уже давно сошел с ума, ведь за годы у власти очень сложно остаться адекватным человеком.

Интересно, что во время традиционной прямой линии Путина в конце года, когда россияне могли задать вопрос в чате, он не ответил ни на один из них. Большинство запросов касались жилищных проблем, пенсий, транспорта и медицинского обслуживания, а также пропавших военных. Несмотря на более 2,2 миллиона полученных вопросов, Путин уклонился от ответа на любые из них.