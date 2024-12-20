Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що Росією та спецслужбами керує Путін. Проте силовики та адміністрація президента – дві структури, між якими періодично трапляються конфлікти.

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Влада у руках Путіна

Ольга Романова зазначила, що близьке оточення Путіна розв'язує другорядні проблеми. Вони виконують завдання, які надходять згори, тобто від кремлівського диктатора.

Ці команди можуть звучати по-різному, проте у них, ймовірно, не мовиться про прямі атаки по українських містах. Вони звучать інакше, адже Путіну важливо, щоб кожного дня здійснювались удари по будь-якій інфраструктурі,

– сказала голова благодійного фонду.

Вона підкреслила, що це й не дивно, адже чекати адекватності від диктатора не варто.

Під час кожного публічного виступу видно, що у Путіна певні проблеми. Він часто заговорюється. Це турбує, адже, за словами Романової, від нього багато що залежить.

Мене дуже лякає, коли політики та журналісти називають його шантажистом, але це не так. Він людина із дуже серйозними відхиленнями. Якщо його часто називати шантажистом, то він принципово може натиснути на (ядерну – 24 Канал) кнопку, щоб довести що це не так,

– припустила вона.

Опозиціонерка вважає, що Путін вже давно зійшов з розуму, адже за роки при владі дуже складно залишитися адекватною людиною.

Цікаво, що під час традиційної прямої лінії Путіна наприкінці року, коли росіяни могли поставити питання у чаті, він не відповів на жодне з них. Більшість запитів стосувалися житлових проблем, пенсій, транспорту та медичного обслуговування, а також зниклих військових. Попри понад 2,2 мільйона отриманих питань, Путін ухилився від відповіді на будь-які з них.