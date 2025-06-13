Путин сделал заявление о хранении оружия в России на фоне операции "Паутина"

В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия страны, которые им обладают, не имеют права прятать свои стратегические самолеты. Авиация, которая может переносить ядерные снаряды, должна быть заметна на спутниковых снимках. Впрочем, операция "Паутина", заставила задуматься мир об изменении этого правила.

В частности, об этом рассуждает российский диктатор. Во время совещания по вооружениям Путин выдвинул требование к своим подчиненным, чтобы те заранее готовили инфраструктуру для "новых систем вооружения", включая базы, арсеналы, аэродромы, передает 24 Канал.

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Что сказал Путин

Глава Кремля уточнил, что деньги для строительства и модернизации российских баз, арсеналов и аэродромов нужно отдельно закрепить в соответствующей госпрограмме.

Путин заметил, что недостаток финансирования инфраструктуры для нового вооружения приводит к тому, что оно "потом в чистом поле стоит".

Вероятно, диктатор намекнул на операцию "Паутина". Именно недостаточная защита стала одной из причин потери Россией значительного количества стратегических бомбардировщиков. В СБУ говорят, что речь идет о 41 самолете. Западные эксперты тем временем отмечают цифру в 20 самолетов.