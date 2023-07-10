Путин в неудобном положении: в ISW заметили вброс в сеть интересного документа о ЧВК "Вагнера"

Аналитики американского Института изучения войны заметили, что 9 июля неизвестные опубликовали в сети фото того, как выглядит вероятный устав ЧВК "Вагнера". Предполагают, что вагнеровцев хотели представить "как профессиональную организацию".

Вероятный документ датирован 1 мая 2014 года. В нем говорится о борьбе в войне России против Украины.

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О чем говорится в предполагаемом документе вагнеровцев

В так называемом опубликованном "документе" финансист вагнеровцев Евгений Пригожин и их командир Дмитрий Уткин должны соблюдать правила участия их новой частной военной компании в боевых действиях на востоке Украины. В частности, на Пригожине оружие, финансирование и прочее, на Уткине – подбор и обучение кадров.

В то же время там говорится о "верной службе президенту России Владимиру Путину" и "российскому народу".

Остается непонятным, кому выгодна утечка предполагаемого учредительного документа "Вагнера", поскольку этот документ показывает ЧВК "Вагнер" профессиональной и более привлекательной по сравнению с регулярными российскими вооруженными силами,

– отметили в обзоре.

Путин в неудобном положении

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что решение российского президента Владимира Путина ставит его самого и его подчиненных в неловкое положение. Речь идет о решении:

не наказывать группу Вагнера;

не преследовать участников мятежа.

Более того, в ISW добавили, что ЧВК "Вагнера" все еще проводит вербовку в России, тогда как минобороны России проводит конкурентную кампанию по найму вагнеровцев для подписания контрактов по минобороны.

Решение Путина не избавляться от группы "Вагнера" – ранее самой боеспособной силы России – усложняет для Путина и других российских влиятельных игроков знания о том, как взаимодействовать с группой "Вагнера" и ее лидерами и боевиками,

– говорится в сообщении.

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