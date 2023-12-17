Финляндия недавно стала членом Североатлантического Альянса. Она имеет общую границу с Россией, поэтому Владимир Путин анонсировал для нее определенные проблемы.

Российский президент Владимир Путин в интервью пропагандистскому каналу сказал, что страны-члены НАТО "затащили" к себе Финляндию. По его словам, теперь Россия создаст ей проблемы. 24 Канал.

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Политика США в отношении России ошибочна

Путин подчеркнул, что политика США в отношении его государства, развязавшего преступную полномасштабную войну против Украины, ошибочна. Он также отметил, что не считает, что в национальных интересах США воевать против России. В то же время, российский президент назвал это государство "хозяином НАТО".

Владимир Путин сказал, что не имеет никакого повода воевать со странами НАТО и Россия заинтересована в развитии отношений, но буквально сразу же начал угрожать Финляндии. По его словам, ее "затянули" в Альянс, хотя между ними не было никаких споров.

Проблем не было, но теперь будут,

– сказал Путин.

Он рассказал, что теперь там будут создавать Ленинградский военный округ и консолидировать определенные виды подразделений. По словам Путина, он совершенно не понимает, зачем это нужно Финляндии.

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