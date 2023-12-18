СССР не смог создать ей проблемы: зачем Путин угрожает Финляндии

Владимир Путин предупредил, что у Финляндии могут возникнуть "проблемы". Уже даже приказал создать новый военный округ в регионах, граничащих со страной.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен предположил 24 Каналу, для чего глава Кремля бросается угрозами в сторону страны Скандинавии. Российский президент вроде бы копирует Иосифа Сталина, который в свое время напал на Финляндию и хотел добиться безумного успеха.

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Снова обвиняет Запад

В интервью 17 декабря Путин ложно заявил, что Запад "втянул" Финляндию в НАТО. Однако, такое решение государство приняло резко. Сразу после того, как Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. Впоследствии Швеция заявила о намерении вступить в Североатлантический Союз.

Если кого-то обвинять или благодарить за расширение НАТО, то Путина. Столько сколько сделал он, больше не сделал никто. Россияне, кстати, присмотритесь, возможно, там предатель проамериканский сидит. Облагает вас НАТО, а затем хлоп, нападут на вас, и вам "крышка",

– сказал политтехнолог.

Путин пригрозил, что создаст вблизи границы с Финляндией новый военный округ – Ленинградский. Однако все зря. Российский президент не достигнет желаемого результата.

Ленинградский военный округ ранее существовал с 1918 года по 2010 год. Войска округа активно участвовали в советско-финской войне.

В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о ликвидации Московского и Ленинградского военных округов. На их базе был создан Западный военный округ, которому передали территории отмененных округов.

Ситуация напоминает события в СССР

30 ноября 1939 года Советский Союз напал на Финляндию, пытаясь создать марионеточное правительство. Военачальники планировали захватить страну через 20 дней, провести марш в Хельсинки, сделав подарок на день рождения Иосифа Сталина 21 декабря.

"Все то же самое было. Сами обстреляли пограничные пункты. Как обычно обвинили финнов в том, что они хотели напасть на Советский Союз <..> Да, в итоге отобрали территорию, но финны их так "нагнули", что после этого Адольф Гитлер посмотрел на "большую" красную армию и тоже захотел напасть на них", – подчеркнул Тизенгаузен.

Московское мирное соглашение от 13 марта 1940 года, завершившее советско-финскую войну 1939 – 1940 годов, воспринималось финнами как крайне несправедливое: Финляндия потеряла значительную часть Выборгской губернии. С ее потерей Финляндия лишилась пятой части промышленности и 11% сельскохозяйственных земель.

НАТО нужно привлечь санкционную составляющую, чтобы разрушить российскую экономику навсегда, прежде всего ради своего добра. Ведь Владимиру Путину что угодно может прийти в голову и он прикажет напасть на евроатлантическое сообщество. Главе Кремля уже нечего терять.

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