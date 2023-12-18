СССР не смог создать ей проблемы: зачем Путин угрожает Финляндии
Владимир Путин предупредил, что у Финляндии могут возникнуть "проблемы". Уже даже приказал создать новый военный округ в регионах, граничащих со страной.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен предположил 24 Каналу, для чего глава Кремля бросается угрозами в сторону страны Скандинавии. Российский президент вроде бы копирует Иосифа Сталина, который в свое время напал на Финляндию и хотел добиться безумного успеха.
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Снова обвиняет Запад
В интервью 17 декабря Путин ложно заявил, что Запад "втянул" Финляндию в НАТО. Однако, такое решение государство приняло резко. Сразу после того, как Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. Впоследствии Швеция заявила о намерении вступить в Североатлантический Союз.
Если кого-то обвинять или благодарить за расширение НАТО, то Путина. Столько сколько сделал он, больше не сделал никто. Россияне, кстати, присмотритесь, возможно, там предатель проамериканский сидит. Облагает вас НАТО, а затем хлоп, нападут на вас, и вам "крышка",
– сказал политтехнолог.
Путин пригрозил, что создаст вблизи границы с Финляндией новый военный округ – Ленинградский. Однако все зря. Российский президент не достигнет желаемого результата.Заметьте! Ленинградский военный округ ранее существовал с 1918 года по 2010 год. Войска округа активно участвовали в советско-финской войне.
В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о ликвидации Московского и Ленинградского военных округов. На их базе был создан Западный военный округ, которому передали территории отмененных округов.
Ситуация напоминает события в СССР
30 ноября 1939 года Советский Союз напал на Финляндию, пытаясь создать марионеточное правительство. Военачальники планировали захватить страну через 20 дней, провести марш в Хельсинки, сделав подарок на день рождения Иосифа Сталина 21 декабря.
"Все то же самое было. Сами обстреляли пограничные пункты. Как обычно обвинили финнов в том, что они хотели напасть на Советский Союз <..> Да, в итоге отобрали территорию, но финны их так "нагнули", что после этого Адольф Гитлер посмотрел на "большую" красную армию и тоже захотел напасть на них", – подчеркнул Тизенгаузен.
НАТО нужно привлечь санкционную составляющую, чтобы разрушить российскую экономику навсегда, прежде всего ради своего добра. Ведь Владимиру Путину что угодно может прийти в голову и он прикажет напасть на евроатлантическое сообщество. Главе Кремля уже нечего терять.
Россия и Финляндия: что известно
- В конце ноября премьер-министр Петтери Орпо объявил, что Финляндия до 13 декабря закрывает все пункты пересечения на границе с Россией через поток мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, пытающихся пересечь границу и ищут убежища.
- Финляндия заявила, что российские власти намеренно поощряют мигрантов ехать в Финляндию, пытаясь дестабилизировать страну. На прошлой неделе Финляндия ненадолго открыла два пункта пропуска, но через день отменила это решение из-за возобновления потока мигрантов.
- В Кремле отреагировали на закрытие Финляндией сухопутных границ с Россией. Спикер президента России Путина Дмитрий Песков заявил, что конфликта как такового нет. Финляндии ничто и никто не угрожает. Вроде бы "на границе нет никакой угрозы и нет никакой напряженности". По его словам, напряженность может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на российско-финской границе.