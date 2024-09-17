"Подрезать крылья": как можно вдребезги разбить угрозы Путина по ядерке

Украине важно получить разрешение на применение дальнобойных ракет вглубь России. Однако Соединенные Штаты Америки до сих пор раздумывают над этим решением, а Владимир Путин угрожает применением ядерного оружия, если это произойдет.

Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что Россия блефует, но, к сожалению, это пока действует на украинских партнеров. Он отметил, что в республиканской партии также часто усиливают что в республиканской партии также часто усиливают кремлевские нарративы, когда говорят о возможном начале мировой войны.

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Путин блефует

Михаил Самусь отметил, что многочисленные заявления Путина базируются на стандартных угрозах КГБ. Однако дать отпор им, по его мнению, очень легко.

Обратите внимание! 13 сентября на встрече президент США и премьер-министр Великобритании обсуждали возможность предоставить разрешение Украине использовать ракеты для ударов по территории России. Западные СМИ указывают, что такое решение, вероятно, будет принято, однако официального подтверждения со стороны США пока нет.

Заместитель директора Центра исследования армии считает, что надо уничтожить Керченский мост и создать условия, чтобы разрушить всю военную инфраструктуру Крыма. Однако полуостров не единственная цель, ведь Силы обороны знают о многих объектах, которые угрожают целостности Украины, на территории России в радиусе 300 километров.

Возможно, война сразу завершится, когда мы сможем немного "подрезать крылья" империи, которая хотела бы завоевать глобальное влияние,

– подчеркнул Самусь.