Такое мнение высказал 24 Каналу экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, объяснив, почему Путин вынужден прибегать к угрозам нанести удар "Орешником". В то же время применение этой ракеты особо не повлияет на ход боевых действий на фронте.

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Это уже террор

"Путин использует все последние резервы, которые имеет, для продвижения его армии на Кураховском, Торецком, Покровском и других направлениях, которые определяет приоритетными, и стремится захватить новые территории до Нового года", – отметил Маломуж.

Россияне несут огромные потери, чтобы продвигаться. При этом больших резервов они уже не имеют. У России дефицит не только военнослужащих для ведения войны, но и техники и боеприпасов.

Поэтому Путин перешел на новый стратегический уровень – террора, и наносит удары по мирному населению, по объектам гражданской инфраструктуры и энергетики. Это уже глобальный террор против народа Украины,

– отметил он.

Путин, по его словам, оправдывает свои действия тем, что якобы Украина наносит удары по объектам, вовлеченные в акты терроризма – российских аэродромах, пусковых установках ракет и "Шахедов", других огневых средствах.

В то же время Россия готовилась к массированным атакам и накопила до 800 единиц ракет различных типов. Путин держал этот запас на осень и зиму, чтобы наносить удары по гражданским и энергетическим объектам. Его цель, по мнению генерала армии, ослабить дух украинцев, чтобы они просили его о перемирии.

С этой с целью Путин угрожает применением ракеты "Орешник". Хотя он превышает способность этого оружия, в случае использования его без ядерного потенциала. Эта ракета, наполненная тротиловыми зарядами, которые, действительно, являются очень мощными, не будет иметь той силы, о которой говорил Путин, – якобы она может превратить все вокруг в пыль и пробить огромные укрепления.

В результате удара "Орешником" могут быть частичные разрушения, поражения отдельных объектов, но они будут не такого глобального масштаба, как от ракеты с ядерным зарядом,

– отметил Маломуж.

В то же время Украина имеет системы Patriot и другие средства, которые еще не испытывались на этих ракетах. Однако баллистические ракеты ими сбивались. А "Орешник" – также баллистическая ракета, поэтому существуют перспективы, что ее можно будет сбить. К тому же центры принятия решения в Киеве, по его словам, – это защищенные объекты, и нанести по ним удары будет не так легко даже такими средствами.

Следующей может быть Европа

Если же России не удастся остановить эффективные действия украинского руководства и запугать Запад, то Путин может повысить ставки и применить свои силы для нанесения ударов по странам НАТО в Европе. Но это уже будет крайний вариант.

Сейчас на Путина осуществляется мощное влияние и со стороны западных стран, которые высказались относительно недопустимости использования такого оружия как "Орешник". Также он получил предупреждение о конкретных последствиях со стороны лидеров Китая, Индии, Турции.

В случае использования этого оружия Россией ответ ей должен быть чрезвычайно жестким. Нужно будет применить против нее меры противодействия высокого типа,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Напомним, что Владимир Путин 28 ноября дважды угрожал применить ракету "Орешник" для удара по Украине. Сначала он заявил, что генштаб и минобороны России "подбирают цели" для атаки и их, якобы "несколько". А потом он сказал, что может применить эту ракету для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Путин также рассказал, что "Орешник" якобы может поразить цели на глубине соответствующие 3 – 4 этажам вниз и даже в укрепленных сооружениях.