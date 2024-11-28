Таку думку висловив 24 Каналу екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, пояснивши, чому Путін змушений вдаватися до погроз завдати удару "Орешником". Водночас застосування цієї ракети особливо не вплине на хід бойових дій на фронті.

До теми Зараз Путін розмахує своїм "Орешником", щоб зірвати зусилля Трампа, – Зеленський

Це вже терор

"Путін використовує всі останні резерви, які має, для просування його армії на Курахівськом, Торецькому, Покровському та інших напрямках, які визначає пріоритетними, і прагне захопити нові території до Нового року", – наголосив Маломуж.

Росіяни зазнають величезних втрат, щоб просуватися. При цьому великих резервів вони вже не мають. Росія має дефіцит не тільки військовослужбовців для ведення війни, але і техніки та боєприпасів.

Тому Путін перейшов на новий стратегічний рівень – терору, і завдає ударів по мирному населенню, по об'єктах цивільної інфраструктури та енергетики. Це вже глобальний терор проти народу України,

– зауважив він.

Путін, за його словами, виправдовує свої дії тим, що начебто Україна завдає ударів по об'єктах, залучених до актів тероризму – російських аеродромах, пускових установках ракет та "Шахедів", інших вогневих засобах.

Водночас Росія готувалась до масованих атак і накопичила до 800 одиниць ракет різних типів. Путін тримав цей запас на осінь і зиму, щоб завдавати ударів по цивільних та енергетичних об'єктах. Його мета, на думку генерала армії, послабити дух українців, щоб вони просили його про перемир'я.

З цією з метою Путін погрожує застосуванням ракети "Орешник". Хоча він перевищує здатність цієї зброї, у разі використання її без ядерного потенціалу. Ця ракета, наповнена тротиловими зарядами, які, дійсно, є дуже потужними, не матиме тої сили, про яку говорив Путін, – нібито вона може перетворити все довкола на пил і пробити величезні укріплення.

Внаслідок удару "Орешником" можуть бути часткові руйнування, ураження окремих об'єктів, але вони будуть не такого глобального масштабу, як від ракети з ядерним зарядом,

– відзначив Маломуж.

Водночас Україна має системи Patriot та інші засоби, які ще не випробувались на цих ракетах. Проте балістичні ракети ними збивалися. А "Орешник" – також балістична ракета, тому існують перспективи, що її можна буде збити. До того ж центри прийняття рішення у Києві, за його словами, – це захищені об'єкти, і завдати по них удари буде не так легко навіть такими засобами.

Наступною може бути Європа

Якщо ж Росії не вдасться зупинити ефективні дії українського керівництва і залякати Захід, то Путін може підвищити ставки і застосувати свої сили для завдання ударів по країнах НАТО в Європі. Але це вже буде крайній варіант.

Зараз на Путіна здійснюється потужний вплив і з боку західних країн, які висловилися щодо недопустимості використання такої зброї як "Орешник". Також він отримав попередження про конкретні наслідки з боку лідерів Китаю, Індії, Туреччини.

У випадку використання цієї зброї Росією відповідь їй має бути надзвичайно жорстка. Потрібно буде застосувати проти неї заходи протидії високого типу,

– підкреслив Микола Маломуж.

Нагадаємо, що Владімір Путін 28 листопада двічі погрожував застосувати ракету "Орешник" для удару по Україні. Спочатку він заявив, що генштаб та міноборони Росії "підбирають цілі" для атаки і їх, нібито "декілька". А згодом він сказав, що може застосувати цю ракету для ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.

Путін також розповів, що "Орешник" буцімто може уразити цілі на глибині відповідні 3 – 4 поверхах вниз і навіть в укріплених спорудах.