Мирные намерения России – пустословие: в ISW проанализировали риторику Кремля в отношении НАТО

Россия в очередной раз прибегла к угрозам и начала заявлять, мол, в Финляндии "будут проблемы" из-за ее вступления в НАТО. Хотя российский министр Сергей Лавров распространяет лживые нарративы, что "Кремль не угрожает Альянсу", впрочем, его заявления – самое обычное пустословие.

Аналитики Институт изучения войны подчеркнули, что Россия не отказалась от цели развалить НАТО. Поэтому заявления Кремля о "мирных переговорах" звучат неубедительно.

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Что говорят в ISW об угрозах России НАТО

Вечером 18 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью пропагандистскому "Первому каналу". В ходе общения с журналистами он повторил заявления Путина, что "Россия не угрожает странам НАТО". Лавров начал отвергать обеспокоенность Запада по поводу угрозы для Альянса, а также заявлял, что "Кремль не заинтересован во временной заморозке линии фронта в Украине".

Кроме того, российский министр еще раз повторил нарратив о "защите суверенитета России". Более того, Лавров заявил, что дискуссии стран Запада относительно того, чтобы разрешить Украине использовать аэродромы Альянса, являются "опасными мнениями". В Институте изучения войны полагают, что таким образом Лавров дал завуалированную угрозу НАТО. Аналитики утверждают, что Россия не впервые прибегает к подобным угрозам и информационным операциям, чтобы ослабить поддержку стран Запада.

ISW продолжает оценивать, что заверения Кремля о "мирных намерениях" России относительно НАТО, учитывая предыдущие угрозы и фактическую цель развала Альянса, - пустословие,

– подчеркнули аналитики Института изучения войны.

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