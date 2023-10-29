Кому можно верить о смерти Путина: экс-сотрудник КГБ назвал возможные фамилии

За последние несколько дней о "смерти" Владимира Путина российские пропагандисты рассказывали дважды. Впрочем, официальных подтверждений ни одной из историй до сих пор нет.

В разговоре с 24 Каналом экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов объяснил, кто должен официально объявить о смерти российского президента в случае ее наступления. А также кто будет первым занимать должность и при каких условиях.

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Официальное объявление

Официально о смерти Путина в случае ее действительного наступления могут объявить два человека. Первый – секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Второй – глава правительства Михаил Мишустин. Именно к нему по российской Конституции будет переходить власть, и он станет исполняющим обязанности президента.

"Также объявить о смерти может глава администрации президента Антон Вайно. А дальше вступает в действие Конституция и Мишустин становится исполняющим обязанности. Он может приехать в Думу, выступить там с речью, организовать интервью – так мы узнаем об этом", – объяснил экс-сотрудник КГБ.

Сергей Жирнов о вероятной "смерти" Путина: смотреть видео

Одно условие

Впрочем, озвученная процедура возможна, если в Кремле есть консенсус по поводу того, кто должен стать во главе страны-агрессорки вместо Путина. Если единодушного согласия нет, то оккупанты могут тянуть, даже показывать двойника Путина у которого будет одна важная роль – отправить Мишустина в отставку и назначить нового премьера.

Если сейчас в течение нескольких дней произойдет смена премьера, то я скажу, что двойник Путина назначил его. Говорят, что Патуршев хочет, чтобы таким премьером стал его сын, который сейчас занимается сельским хозяйством,

– предположил Жирнов.

Если сам Мишустин выйдет с объявлением о смерти президента, значит, все идет по плану и его кандидатура устраивает всех в Кремле.

Вероятные кандидаты

Важно, что исполняющий обязанности президента должен назначить выборы. Но Россия, как отметил Сергей Жирнов, формально находится в состоянии военного положения, поэтому по Конституции выборы невозможны.

"То есть могут назначить исполняющего обязанности президента. Могут условный референдум организовать: хотите вы или нет. Есть несколько политиков, которые могут сесть в это кресло: мэр Москвы Сергей Собянин, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев стоит недалеко – он бывший президент и уже сидел в этом кресле", – перечислил предполагаемый список он.

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