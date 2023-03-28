Путин понимает, что поражение в Украине – это его смерть: как диктатор пытается предотвратить это

Российский президент Владимир Путин попытается затянуть войну, чтобы максимально удалить от себя унизительное поражение. Он находится в безвыходной ситуации, когда каждый последующий шаг лишь усугубляет его положение.

Об этом в эфире 24 Канала заявил общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. Он добавил, что Украина деоккупирует большую часть захваченной территории до конца года.

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Путин в цугцванге

Шураев считает, что Путин пытается завести ситуацию в пат, когда ни одна из сторон не может сделать решающего шага. Но это ему не удастся. По его словам, Путин находится в цугцванге, когда каждый последующий его "ход" лишь усугубляет положение.

"Он прекрасно понимает, что поражение в войне для него станет физической смертью. И он всеми силами хочет этого избежать как человек, любящий жить роскошно. Путин понял, что российские генералы его обманули – "распилили" сотни миллиардов на армию, которая должна была "взять Киев за 3 дня". Все это оказалось пшиком", – сказал журналист.

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Шураев сравнил Зеленского и Путина с Каспаровым и Карповым: "Когда Каспаров стал чемпионом мира после поединка с Карповым, он сказал: "Карпов играет как может, а я как хочу. Сегодня мы видим, что Зеленский это Каспаров, а Путин - Карпов. Последний пытается держать красивую мину при плохой игре.

Россия проиграла войну технологий

По словам казахского журналиста, нынешняя война – война высоких технологий, где качество бьет количество. Эту войну Россия проиграла и не может ничего противопоставить западным военным технологиям.

"Таких технологий и оружия в России, как HIMARS, нет, благодаря санкциям на экономику и военно-промышленный комплекс. Но россияне нашли выход и расконсервируют старую технику. Танк, даже несмотря на старое оборудование, остается танком", – подчеркнул Шураев.

У Путина осталось только пушечное мясо

Он добавил, что главным оружием Путина остается "пушечное мясо" – россияне, готовые умирать из-за амбиций кровавого диктатора.

Для 100 миллионной страны найти полмиллиона – миллион "мяса" не является проблемой. Не понимаю мировое сообщество, которое до сих пор нянчится с ним. Путин виновен в смертях сотен тысяч людей с обеих сторон,

– заявил журналист.

Шураев подчеркнул, что "влажные мечты" Путина о захвате всей Украины разбились уже через месяц после вторжения, а под Бахмутом – разбились во второй раз. Когда Украина отобьет сухопутный коридор между Россией и Крымом, россияне не смогут больше противостоять украинцам.

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