Путин фактически объявил войну Казахстану и Молдове, – Данилов
Алексей Данилов рассказал, что в России сейчас раздаются настроения о том, что якобы у них все "удалось". Секретарь СНБО объяснил, что Кремль продолжает объявлять войну другим странам.
Чиновник рассказал в эфире телемарафона, что Владимир Путин 18 декабря подписал 962 указ. Он касается граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы, пишет 24 Канал.
Смотрите также Расшатывание ЕС, нападение на НАТО и втягивание Китая в войну: советующие Путину аналитики – документ
Путин фактически объявил войну Казахстану и Молдове
18 декабря Путин подписал 962 указ, фактически объявляющий войну Казахстану, Молдове. Ну и кончает разбираться с Беларусью. Когда он говорит, что все граждане этих стран могут получить паспорта России,
– рассказал Данилов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что после этой процедуры Россия, как это происходило в Крыму или на Донбассе, будет рассказывать, что они пойдут "защищать" граждан, которые общаются на российском языке и имеют паспорта России.
"Поэтому нам дальше свое делать, нам двигаться вперед. Так, сложно, тяжело. Имейте в виду, когда идет война, то всегда сложно", – заверил Данилов.
Смотрите также Мирные намерения России – пустословие: в ISW проанализировали риторику Кремля в отношении НАТО
Какой указ подписал Путин
- 18 декабря Владимир Путин подписал указ №962, упрощающий получение российского гражданства гражданами Беларуси, Казахстана и Молдовы.
- Так, российский диктатор новым указом отменил для граждан этих стран обязательное требование о пятилетнем проживании в России перед подачей заявления на гражданство. Также не нужно знать историю и законы России, а белорусам – не нужно подтверждать знание российского языка.
- Кстати, глава Кремля уже подписывал подобные указы в отношении граждан Украины. В частности, в мае 2022 года он упростил получение российского гражданства детьми-сиротами из Украины. В июле 2022 года – упростил обретение гражданства России для всех жителей Украины. Тогда украинский МИД осудил указ российского диктатора.