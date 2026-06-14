Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что система противовоздушной обороны вокруг Москвы построена по кольцевому принципу и является уникально плотной для России. Последние изменения связаны с адаптацией к новым типам угроз.

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Как построена система ПВО вокруг Москвы?

Павел Лакийчук отметил, что противовоздушная оборона российской столицы работает по многоуровневой кольцевой схеме, которая предусматривает несколько эшелонов защиты.

Он пояснил, что внешнее кольцо формируют комплексы дальнего радиуса действия, в частности С-400 и С-500, тогда как внутренний эшелон предназначен для перехвата целей, прорвавших первый рубеж обороны.

Новинка – это противодроновая защита. "Панцири", которые ранее были средствами объектного прикрытия, теперь активно используются именно против беспилотников. Сначала их начали ставить на объектах в самой Москве,

– пояснил Лакийчук.

По его словам, впоследствии вокруг столицы сформировали своеобразную "подкову" обороны в направлении, откуда ранее фиксировались атаки дронов. В частности со стороны Украины – с юго-запада.

Интересно. Россия в ночь на 14 июня 2026 года подверглась очередной атаке беспилотников, в ряде регионов фиксировали взрывы и работу систем ПВО. Местные власти традиционно сообщают о якобы эффективной работе противовоздушной обороны, однако детали относительно масштаба поражений и точных последствий атаки различаются в зависимости от источников.

Эксперт о противовоздушной обороне вокруг Москвы: видео

В то же время российская система ПВО сейчас расширяется, поскольку угроза дроновых атак больше не ограничивается одним направлением. Из-за этого оборонительную "подкову" постепенно дополняют с противоположной стороны, формируя более замкнутую схему защиты.

Как защищают Москву от атак Украины?

Известно об атаке беспилотников на Москву 23 мая, во время которой в регионе работала система ПВО и раздавались взрывы. Оккупационные власти заявляли о якобы сбитых дронах и вводили ограничения в работе аэропортов.

В России усиливают систему противовоздушной обороны вокруг Москвы, размещая комплексы "Панцирь" даже на крышах гражданских зданий. Речь идет о новых мобильных и стационарных позициях, которые устанавливают в пределах города на фоне регулярных атак беспилотников.

В открытом доступе исчезли или были ограничены карты размещения ПВО вокруг Москвы. Это вызвало дополнительное внимание к изменениям в оборонной конфигурации. Такие действия могут свидетельствовать о попытке скрыть актуальное расположение систем защиты столицы России.