Путин утвердил бюджет: расходы на армию достигли рекорда со времен СССР

Российский диктатор подписал закон о федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы. Интересно, что расходы оккупантов на армию достигли рекорда со времен СССР.

Согласно документу, в следующем году Кремль впервые с советских времен планирует направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

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На "оборону" – втрое больше, чем до полномасштабного вторжения

Только за один год на "национальную оборону" Россия потратит 10,775 триллиона рублей. Интересно, что это аж на 70% больше, чем в 2023 году – 6,8 триллиона. Также в 2,3 раза больше, чем в 2022-м – 4,7 триллиона. Но главное – втрое больше, чем до полномасштабного вторжения. В частности, в 2021-м – 3,5 триллиона рублей.

Доля военных расходов в бюджете, общий размер которого составит 36,66 триллиона рублей, достигнет 29,5%. Для сравнения: в бюджет 2023-го сначала оккупанты закладывали 19% расходов на оборону. В частности, 5 из 26,1 триллиона рублей. В 2022 году эта часть составляла 17%.

В последние годы своего существования СССР как раз тратил треть бюджета на оборону. Так, в бюджете-1990 на "военные цели" было заложено 71 из 241,3 миллиарда рублей, то есть 29,4%. Эти данные распространили из архива российского экс-премьера Егора Гайдара.

Еще более 3 триллионов российские захватчики выделили на "национальную безопасность". В частности, МВД, росгвардию и другие вражеские службы. Если сравнивать с текущим годом, то эти расходы выросли на 163 миллиарды рублей.

Таким образом, суммарно на силовые структуры Кремль планирует потратить около 40% бюджета.

Кремль пустит "под нож" потери на образование и медицину, поддержку регионов

Кстати, чтобы свести концы с концами, российские власти пустят "под нож" расходы на поддержку национальной экономики. Также финансирование образования и медицины будет "заморожено", а с учетом инфляции – сократится.

Кроме того, оккупанты урежут расходы на здравоохранение, поддержку малого бизнеса. Также на 28% будут урезаны ассигнования на госпрограмму "Развитие авиационной промышленности". Российское правительство намерено сэкономить на поддержке регионов. Трансферты им из федерального бюджета станут меньше на 4%.

Финансирование госпропаганды так и остается на рекордном уровне. Кремлевские пропагандисты получат из бюджета 121,3 миллиарда рублей против 122 в этом году. К слову, также агрессор увеличил затраты на культуру и кинематографию на 11%. Здесь речь идет и о провоенных пропагандистских фильмах.

Все для фронта, все для победы,

– так в сентябре комментировал бюджет глава российского минфина.

Антон Силуанов также призвал не беспокоиться, что в госказне не хватит денег. Мол, станет на то, что запланировано.

"Нормальный, здоровый бюджет", – взывал кремлевский министр.

Добавим, что пока Путин увеличивает бюджет на войну против Украины, российский рубль продолжает катиться в бездну. Кстати, летом он вошел в тройку самых слабых валют в мире. В октябре курс побил новый рекорд – стоимость 1 доллара превысила 102 рубля.

Впрочем, вместо того чтобы подумать о российском народе, военный преступник продолжает тратить огромные средства на захватническую войну.