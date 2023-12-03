В Украине новая фаза войны: военный обозреватель объяснил, к чему нужно готовиться

На фоне увеличения российских атак на Авдеевском направлении Владимир Путин подписал уже второй с начала войны указ об увеличении численности русской армии. Однако маловероятно, что Кремль сможет за год полноценно вооружить 170 тысяч военных.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он соглашается с мнением о том, что создание количественного преимущества – одна из немногих стратегий Кремля, которая до сих пор дает ему шанс на успех на поле боя.

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Какой этап начинается в войне

Комментируя указ Путина, в Белом доме отметили, что Россия не способна превзойти Силы обороны качественно, и потому, как год назад во время боев за Бахмут, делает ставку на количественное преимущество. В частности, для этого агрессор усиливает наем заключенных и создает новые частные военные компании по образцу "Вагнера".

В ближайшее время Силы обороны будут переходить к совсем другому формату войны, и украинцам нужно быть к этому готовыми,

– отметил обозреватель.

В связи с тем, что Украина не получает своевременно и в достаточном количестве обеспечения от партнеров, главной задачей военных сейчас будет не удержание каждой горстки земли или освобождение новых территорий, а уничтожение человеческого и технического ресурса России.

В последние месяцы западная помощь Украине несколько уменьшилась – в первую очередь из-за внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах. В Вашингтоне уже более 2 месяцев не могут утвердить оборонные программы в поддержку Украины из-за политических разногласий между республиканцами и демократами.

Такой формат войны будет продолжаться, определенный промежуток времени, пока Украина не получит отлаженную и системную помощь, которая позволит снова вернуться к освобождению территорий.

Что означают 170 тысяч российских мобилизованных

Когда Путин объявляет об увеличении российской армии, это еще не означает, что Кремль сможет полноценно обеспечить вновь созданные подразделения. Эти 170 тысяч должны иметь какое-нибудь снаряжение и соответствующую технику: автотранспорт, боевые бронированные машины и танки.

По приблизительным подсчетам, для полноценного обеспечения такого количества войск танками их требуется более 2000. Сейчас в России примерно такое количество танков "в строю" на всю армию. По этим же подсчетам, на создание новых подразделений России потребуется около 7 тысяч ББМ.

Александр Коваленко о планах Путина увеличить российскую армию: смотрите видео

"Россия не сможет обеспечить (новые подразделения – 24 Канал) таким количеством техники за следующий год. По состоянию на сегодняшний день Россия может только компенсировать свои потери, в основном снимая со сбережения старую советскую технику", – объяснил Коваленко.

Из-за ограниченных возможностей российского военно-промышленного комплекса не стоит надеяться, что у агрессора появится такое количество новой техники. И именно поэтому уничтожение российских ресурсов и истощение России как таковой в ближайшее время может стать основной задачей сил обороны.

Война России с Украиной