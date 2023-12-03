Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він погоджується із думкою про те, що створення кількісної переваги – одна з небагатьох стратегій Кремля, яка досі дає йому шанс здобути успіх на полі бою.
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Який етап розпочинається у війні
Коментуючи указ Путіна, в Білому домі зазначили, що Росія не здатна перевершити Сили оборони якісно, й тому, як і рік тому під час боїв за Бахмут, робить ставку на кількісну перевагу. Зокрема, для цього агресор посилює найм в'язнів та створює нові приватні військові компанії за зразком "Вагнера".
Найближчим часом Сили оборони будуть переходити до зовсім іншого формату війни, І українцям потрібно бути до цього готовими,
– зазначив оглядач.
У зв'язку з тим, що Україна не отримує вчасно і в достатній кількості забезпечення від партнерів, головним завданням військових зараз буде не утримання кожного клаптику землі чи звільнення нових територій, а знищення людського та технічного ресурсу Росії.
Такий формат війни буде тривати, певний проміжок часу, доки Україна не отримає налагодженої та системної допомоги, яка дозволить знову повернутися до звільнення територій.
Що означають 170 тисяч російських мобілізований
Коли Путін оголошує про збільшення російського війська, це ще не означає, що Кремль зможе повноцінно забезпечити новостворені підрозділи. Ці 170 тисяч мусять мати якесь спорядження й відповідну техніку: автотранспорт, бойові броньовані машини й танки.
За приблизними підрахунками, для повноцінного забезпечення такої кількості військ танками їх потрібно понад 2000. Зараз у Росії приблизно така кількість танків "в строю" на всю армію. За цими ж підрахунками, на створення нових підрозділів Росії буде потрібно близько 7 тисяч ББМ.
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"Росія не зможе забезпечити (нові підрозділи – 24 Канал) такою кількістю техніки за наступний рік. Станом на сьогодні Росія може тільки компенсувати свої втрати, переважно знімаючи зі збереження стару радянську техніку", – пояснив Коваленко.
Через обмежені спроможності російського військово-промислового комплексу не варто сподіватися, що в агресора з'явиться така кількість нової техніки. І саме тому знищення російських ресурсів і виснаження Росії як такої найближчим часом може стати основним завданням Сил оборони.
Війна Росії з Україною
- Один із небагатьох аспектів війни, де Росія продовжує зберігати перевагу – наявність у ворога великої кількості авіації та планувальних бомб, які вона може запускати з-за меж радіусу дії української ППО.
- Однак майбутнє отримання Україною винищувачів F-16, заплановане на першу половину 2024 року, може відібрати із рук Росії цей козир. Без нього агресору буде значно важче проривати українську оборону або відбивати українські атаки.
- На початок зими окупанти намагаються утримувати ініціативу на Донеччині та Слобожанщині задля реалізації політичних обіцянок Путіна. Натомість Сили оборони користуються цим для того, щоб завдавати агресору значних втрат.