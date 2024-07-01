Они существенно укрепляют позиции: кому сейчас доверяет Путин

После кадровых перестановок в Кремле не произошло никакого усиления власти Владимира Путина. Но стоит обратить внимание на то, кто из окружения диктатора укрепляет свои позиции, а кто наоборот теряет.

Такое мнение 24 Каналу высказал основатель издания "Важные истории" Роман Анин, добавив, что отставки Николая Патрушева, Сергея Шойгу и многих других не свидетельствуют об укреплении режима Путина. Все эти люди когда-то были "столпами" власти так называемого президента.

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Кому сейчас доверяет Путин

Для страны, которая воюет, отставка министра обороны и людей, которые отвечали за обеспечение армии, свидетельствует о серьезных проблемах. Владимир Путин понимает, что не все идет по плану.

Теперь свои позиции укрепляют люди, которые на протяжении 20 лет всячески обслуживали Путина. Например, бывший охранник диктатора Алексей Дюмин стал секретарем Государственного совета России. Это важное ведомство, которое образовали уже после начала войны в Украине.

Еще один пример. Сейчас главный человек в России, который отвечает за все кадровые назначения, – это помощник президента Дмитрий Миронов. Он 20 лет был адъютантом Путина, фактически спал в соседней комнате и выполнял любые поручения,

– сказал Роман Анин.

Если посмотреть на то, кому переходят конфискованные активы, предприятия, то увидим, что их владельцами становятся охранники Путина. Именно им сейчас больше всего доверяет российский диктатор. В отношении других людей вполне вероятно вскоре начнутся репрессии.