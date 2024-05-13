Россия нацелена на масштабную войну, – у Зеленского прокомментировали изменения в Кремле

Российский президент принял несколько кадровых изменений среди высокопоставленных чиновников. В Офисе Президента прокомментировали эти перестановки.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что перестройка в российской управленческой вертикали, устроенная Путиным, свидетельствует сразу о нескольких вещах. Он также очертил, о чем именно.

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О чем свидетельствуют перестановки в Кремле

Подоляк написал, что это показывает окончательный переход страны к "военному коммунизму" (тотальная милитаризация экономики и перестройка систем снабжения армии) для ресурсного обеспечения "бесконечной войны".

Также это демонстрирует перераспределение функционального влияния между традиционными кланами. Резкое сокращение количества влиятельных членов неформального околопутинского "Политбюро 2.0".

Также, таким образом, Путин может пытаться решить вечную задачу по обузданию армейской коррупции (смещение группы Шойгу).

Еще это свидетельствует о постепенном выдавливании на периферию "дворцовых амбиций" группы Патрушева (что, кстати, прямо говорит о нарастании недоверия внутри путинской вертикали).

Также Подоляк подвел итог. По его словам, Россия окончательно самоизолируется и будет пытаться масштабировать войну, расширить ее форматы, параллельно перенастраивая экономику на функционирование в остродефицитных форматах, которые так или иначе способны обеспечивать резкое наращивание милитарной составляющей.

В любом случае нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, и поэтому любые переговорные форматы невозможны,

– отметил он.

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