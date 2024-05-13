Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що перебудова в російській управлінській вертикалі, влаштована Путіним, свідчить одразу про кілька речей. Він також окреслив, про що саме.

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Подоляк написав, що це показує остаточний перехід країни до "воєнного комунізму" (тотальна мілітаризація економіки й перебудова систем постачання армії) для ресурсного забезпечення "нескінченної війни".

Також це демонструє перерозподіл функціонального впливу між традиційними кланами. Різке скорочення кількості впливових членів неформального навколопутінського "Політбюро 2.0".

Також у такий спосіб Путін може намагатись розв’язати вічне завдання з приборкання армійської корупції (зміщення групи Шойгу).

Ще це свідчить про поступове видавлювання на периферію "палацових амбіцій" групи Патрушева (що, до речі, прямо говорить про наростання недовіри всередині путінської вертикалі).

Також Подоляк підбив підсумок. За його словами, Росія остаточно самоізолюється й намагатиметься масштабувати війну, розширити її формати, паралельно переналаштовуючи економіку на функціонування в гостро/дефіцитних форматах, які так чи інакше здатні забезпечувати різке нарощування мілітарного складника.

У будь-якому разі немає жодних варіантів, що Росія повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, і тому будь-які переговорні формати неможливі,

– зазначив він.

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