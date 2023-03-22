Гаага выбрала идеальный вариант, – Долгополый об обвинениях в отношении Путина
Ответственность вместе с Владимиром Путиным, получившим ордер на арест Международного уголовного суда, могут разделить и российские чиновники. Так называемая детская омбудсмен России Мария Львова-Белова уже получила ордер, и такая же участь может ожидать других российских чиновников.
Об этом 24 Каналу рассказал украинский предприниматель Денис Довгополый. По его словам, МКС в Гааге предоставил нашему политическому и экономическому фронту очень мощный инструмент.
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Дети – это святое
По его словам, ответственность за эти преступления – похищение украинских детей, в которых обвиняют Путина и Львову-Белову, будут распространяться и на других чиновников страны-агрессора, которые занимались, в частности, расселением украинских детей в России.
МКС в Гааге не зря выбрал именно такую статью для обвинения Путина, потому что она будет резонировать в сердце каждого человека, ведь дети – это святое,
– считает предприниматель.
Последствия выдачи ордера на арест Путина: смотрите видео
Он рассказал, что на прошлой неделе, когда велись разговоры со сторонниками Путина в Германии и Австрии, когда им задавали вопрос "а у вас есть дети или внуки?", люди ломались на этом.
Денис Довгополый отметил, что поддержка россиян будет падать в мире, потому что обвинения против Путина и Львовой-Беловой не могут быть ни в коем случае приняты в любом обществе, даже в диком.
Владимир Путин получил ордер на арест от МКС в Гааге: что известно
- Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что для военных преступлений нет срока давности. Прокурор уточнил, что ордер на арест может быть отозван, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.
- После того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, в России начали искать способ оправдаться. Там даже заговорили о том, что детей планируют вернуть в Украину. По данным иностранных СМИ, Россия даже планирует провести заседание Совбеза ООН по депортированным из Украины детям.
- Европарламент проголосовал за создание спецтрибунала для Путина и Лукашенко. В одном из западных изданий отмечают, что этот процесс не стоит на мертвой точке, хотя существуют определенные проблемы. В частности, специалисты собирают всю доказательную базу о преступлениях окупантов на наших территориях, однако не знают до конца, как правильно организовать процесс по созданию также спецпрокуратуры.