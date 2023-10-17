Приезд Путина в Китай только подчеркнет его слабость в глазах мирового сообщества. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин, объяснив, что теперь Китай диктует свои условия России, а не наоборот.

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Серьезных результатов визита не будет

Такая поездка для Владимира Путина значима не только потому, что это один из немногих выездов диктатора из страны. В Китае он хотел бы провести переговоры с Си Цзиньпином, в частности, по нефти и газу. Однако у лидера КНР есть свои планы.

Самый вероятный сценарий, что китайцы подпишут ни к чему не обязывающие документы. Вроде "меморандума взаимопонимания", "протокола о намерениях" или нечто подобное,

– отметил Михаил Крутыхин.

Путин может разве надеяться на то, что Китай мог бы обратить внимание на какой-либо проект в России и заявить о его мощном финансировании. Но такого не произойдет.

"Показуха будет, чтобы как-то поддержать Путина – не дать ему уже полностью отвалиться от этого союза. Но он зависим. Китайцы, что с ним захотят, т и сделают. Но так, какие-то документы, вероятно, подпишут", – отметил эксперт по нефти и газу.

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Россия – это только пешка в игре

Россия больше не диктует свои условия Пекину по нефти и газу. Все происходит как раз наоборот. На это, в частности, оказывает влияние и постоянное соперничество Китая и США. Россию выставляют как чучело.

Когда китайцы принимают у себя российского президента, которому могут диктовать все что угодно – от цен на энергоносители до конкретных проектов – это делают, глядя на США. Мол, если вы, в США, не пойдете на какие-нибудь уступки, то мы тут завяжем конфликт с Россией,

– подчеркнул Крутихин.

Интересы Москвы или конкретно Путина при этом не учитывают. Возможно, чтобы показать Соединенным Штатам усиление связи между странами, Китай может пойти на некоторые уступки России. Однако они будут скорее символическими, чем действительно будут иметь какой-то вес.

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