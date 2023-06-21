В начале полномасштабного вторжения военно-политическое командование страны-террориста действительно хотело просто захватить большую часть Украины, а разрушением всей инфраструктуры рашисты занимались только в городах и районах, которые не удалось забрать нахрапом. Однако теперь подход кардинально изменился: перед наступлением ВСУ, понимая, что удержать оккупированные земли никак не удастся, захватчики стали применять тактику выжженной земли прямо на подконтрольной территории. Чего в ближайшее время ожидать от россиян жителям временно захваченных Донбасса, Крыма, Херсона и Запорожья, читайте в материале 24 Канала.

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Путин – крайне бестолковый косплеер Гитлера

Нет никаких сомнений в том, что российский президент давно и последовательно превращает свою недоимперию в подобие Третьего Рейха. Хотя официально бункерный диктатор уже более 20 лет рассказывает всем о борьбе с террористами и нацистами, он тщательно копирует поведение своего кумира в подходе к воспитанию абсолютной безнравственности у собственного населения.

Годами насаждая плебсу нарративы о величии русского народа, заменяя желание развиваться и улучшать уровень жизни жаждой исправления "ошибок истории" и возрождения имперской сущности Москвы, Путин осторожно и без лишней спешки взращивал рашизм.

Понимая собственные возможности игры на геополитической арене, удачно подкупая агентов и продвигая страну-бензоколонку в Европе и США, современный фюрер смог сделать так, чтобы мир закрывал глаза на его постоянные преступления. Несколько изменяя подходы НСДАП и в целом режима к экспансии в соседние страны, Путин и его приспешники аннексировали Крым фактически по схеме Судет, после чего начали готовиться к более масштабным действиям.

Как и в Германии времен Третьего Рейха, кремлевские деятели создали в России аналог Гитлерюгенда под названием "Юнармия", усиливали милитаризм и всячески превращали свое население в лиц, способных убивать, насиловать и калечить по признакам причастности к другой народности.



"Юнармия" – клон Гитлерюгенда / Фото российских террористов

Российское общество же не то что не выражало какого-либо возмущения появлению культа смерти и крайней агрессивности, а всячески это толерировало. Потомки советского НКВД и коммунистов, чьи родители и деды не прошли пути денацификации, питали жажду унижения всего цивилизованного мира, а государство давало им постоянные "победы". Показательное уничтожение Грозного, бомбардировка Грузии, конфликт в Северном Кавказе – все эти развязанные Кремлем войны обычные россияне встречали с невероятным одобрением, требованиями не останавливаться на достигнутом и призывами к более жестким действиям в отношении любой страны.

Поэтому нечему удивляться, что симбиоз амбициозного социопата у власти и кровожадного народа с аморфной способностью к формированию причинно-следственных связей привел к появлению рашизма как идеологии-последовательницы нацизма. Боевые пропагандисты, неся в миллионные массы риторику о величии нации, опоре на традиции, силе и пренебрежении к слабым, старательно поливали ростки идеи постоянной войны и господства, пробуждая среди пассионариев и равнодушных ко всему лишь один призыв – уничтожать. А поскольку Кремль еще с 2000-х занимался демонизацией Украины, все это проявление ненависти обрушилось на "братский народ".

Аннексия Крыма и полномасштабное вторжение в Украину как кривая калька Судет и раздела Польши

Когда Россия захватила Крым, а Путин объявил о его аннексии, миллионы россиян искренне радовались расширению своей родины. При этом общественный запрос на наказание украинцев за желание свободно жить был настолько велик, что единичные голоса псевдолибералов не были даже слышны сквозь оргазмический стон "пьяных Ванек". Безумные от крови казаки, отряды местных бандитов, российские спецслужбы и военные получили то, к чему всю их паскудную жизнь стремились прогнившие души – возможность нарушать любые законы, грабить и убивать. Еще вчера они были маргинальными ничтожествами, а теперь стали героизированными пропагандой владельцами крутых машин и квартир.



Российские казаки устроили настоящий террор в Крыму / Фото российских оккупантов

Население, гордившееся очередной победой империи, громко прославляло своего лидера, а якобы выступавшие против царя рассказывали о "Крым – не бутерброд" и признавали гениальность оккупации без единого выстрела. Или критиковали Кремль за недостаточно продуманные действия.



Навальный на самом деле никогда не выступал против войны / Скриншот твиттера российского "либерала"

А потом была попытка захватить большую часть Украины, однако закончилась она лишь на отдельных частях Донетчины и Луганщины – регионах, которые никогда самой России и не были интересны ни с экономической, ни с какой-либо другой стороны. Не зря Москва 9 лет не признавала созданные ею "республики" и даже пыталась всеми правдами и неправдами запихнуть их обратно под протекторат Киева.

Несомненно, для Путина аннексия Крыма и развязывание войны на Донбассе были реконструкцией оккупации Судет. С использованием разобщенности и слабости европейских лидеров и последующей военной экспансии. Так что полномасштабное вторжение бункерный фюрер воспринимал не иначе, как раздел Польши. Только вот нацистская Германия имела среди друзей технически отсталый, но достаточно мощный СССР, а также отнюдь не слабого диктатора-фашиста Муссолини. Рашисты же полагались разве что на Венгрию и Беларусь с их совсем немногочисленными армиями. Впрочем, Орбан хоть и был готов напасть на Закарпатье, отдать подобный приказ ему не хватило смелости. Полноценно с военной точки зрения не присоединился к своему приспешнику и Лукашенко. Так что реконструировать Вторую мировую на новый манер бункерный дед так и не смог. Зато вполне утвердился в правильности собственных идей, в которых он ведет к величию миллионное раболепное население, не обращая внимание ни на какое сопротивление со стороны ненавистных "нацистов".

Российские военные, которых в феврале 2022 года отправили захватывать Украину, были абсолютно уверены в том, что их вторжение несет карательные функции для всех, кто не отождествляет себя с "русским миром". Они совершенно точно желали не просто захватить для Москвы какие-то регионы, а именно расправиться с любым проявлением неповиновения. Этого от них требовали как больное рашизмом общество, так и власть. Поэтому именно россияне зверским образом пытали и насиловали, мародерили и убивали в Буче и Бородянке, в Изюме и Снегиревке, бомбили Харьков и Мариуполь, не испытывая при этом никаких угрызений совести.

Ведь в их искаженном сознании убийство ребенка, женщины или мужчины, которых их власть объявила врагами, – достойный поступок.



Россияне воспринимают убийство украинцев как необходимость / Фото "Укринформ"

Более того, так же мыслят не только кадровые солдаты ВС России, но и мобилизованные, их жены, знакомые, – и вообще все жители болот. И даже те, кто до сих пор мимикрирует под "не таких русских" и пытается не выражать в целом своих тайных желаний по поводу уничтожения Украины. Наслаждаясь устрицами под соусом миньонет во французских ресторанах, они раз за разом что-то да и напишут об осуждении "вторжения Киева на Белгородщину" или о "бесчеловечности украинцев, которые уничтожают ни в чем не виноватых мобилизованных, даже никого не убивших". Или же будут сочувствовать террористу-Прилепину.



Реакция Ксении Собчак на попытку ликвидации Прилепина / Скриншот из телеграма рашистки

Так что когда, например, в Брянскую область прилетает какой-то беспилотник, местные жители совершенно искренне удивляются, мол, а нас за что?

В воображении россиян геноцид украинцев – это нечто столь же естественное, как учиненный нацистами Холокост. А к нашим городам и поселкам оккупанты относятся как к чему-то, что подлежит экспроприации или уничтожению вместе с владельцами.



Рашисты радуются каждой смерти украинцев / Скриншот из российских пабликов

При этом стратегически важные объекты в населенных пунктах, которые рашисты действительно собирались захватить и удерживать, никто не трогал. Преступники совершали провокативные обстрелы территории ЗАЭС, однако делали это исключительно для эскалации шантажа и под полным контролем приехавших экспертов. В тыловых оккупированных территориях или в городах, которые россияне захватили нахрапом и без сопротивления, почти не было проблем с повреждением инфраструктуры. Ведь военно-политическое командование захватчиков не давало приказов орде уничтожать ТЭЦ, газопроводы и другие объекты, которыми оккупанты планировали пользоваться. Согласно задумкам рашистов, население этих территорий должно быть уничтожено, изгнано или "перевоспитано". С последующим заселением в города россиян. Приблизительно это можно было наблюдать в Херсоне, куда буряты массово переезжали вместе со своими семьями. Массовое заселение оккупированных территорий так называемыми "коренными народами России" происходит сейчас везде в Донецкой и Луганской областях.

Смотрите видео с "новыми мариупольцами", приехавшими жить в полностью уничтоженный город:

При этом совсем никому из этих незваных гостей даже в голову не приходит, что они поселились в чужом жилье. Их просто не интересует судьба каких-то украинцев, так же, как не волнует и жизнь собственных соседей и даже родных, поскольку за более чем 100 лет существования в тоталитарном государстве у россиян произошла настоящая эволюция мышления. Убить жену кирпичом во время пьянки для среднестатистического рашиста – так же легко, как и задушить украинского мальчика. В плане эмоциональной деградации россияне во многом даже превзошли нацистов. Однако их подход к завоеваниям оказался совершенно бестолковой попыткой натянуть тактику Паулюса, Клейста и Манштейна на возможности российской армии.

Хотел стать вторым Гитлером, но навеки останется "Х**лом"

В своих влажных фантазиях Путин, Бортников, Герасимов и другие деятели мечтали о широкомасштабных рейдах танковыми кулаками, окружении городов-миллионников и захвате в гигантские клещи целых группировок. Желали покорения Европы, однако не смогли даже зайти в Харьков.

Рашистские генералы представляли себя фельдмаршалами победы, а полные шовинистического желания убивать солдаты реконструировали "можем повторить", однако в реальности показали кучу "жестов доброй воли" и оказались неспособными взять под контроль весь Бахмут. Ничтожная пародия на героизированную пропагандой Вторую мировую. Впрочем, после зимней кампании 2022 – 2023 путинским последователям не осталось ничего, кроме как умолять заморозить конфликт и хоть как-то зацепиться на захваченных ими территориях. При этом абсолютное большинство этих квадратных километров – это то, что россияне заграбастали в первые же месяцы полномасштабной войны, когда Силы Обороны еще не успели перегруппироваться и много где были застигнуты врасплох или просто не имели достаточно сил и средств для сопротивления.



Россия сохраняет контроль только над небольшой частью оккупированных территорий после 24 февраля 2022 года / Скриншот с deepstatemap.live

Фактически единственные области, где захватчики смогли продемонстрировать продвижение в адских боях – это Луганщина и частично Донетчина. Однако при этом им приходилось использовать безумное количество снарядов и бомб, а также совсем не считаться с потерями. Все без исключения населенные пункты, которые рашисты захватили на Востоке, были разрушены и непригодны к жизни, поэтому какими-то достижениями такие продвижения назвать просто невозможно. Особенно с учетом цены, которую приходилось платить за каждый километр украинской земли.

К примеру, площадь Бахмута – 41,6 квадратных километра. Для того чтобы подойти к этому городу, а также захватить большую его часть, российское командование отправило на убой более 70 тысяч наемников-"вагнеровцев", зеков, кадровых и мобилизованных военных. Фактически за каждые два квадратных метра города погибли по 3 россиянина, но даже с такими мясными волнами Пригожин, Шойгу и Герасимов не смогли окончательно достичь своей цели.



Цена неполного захвата Бахмута / Фото из соцсетей

Именно так Путин хотел поставить себя в мировой истории на одно место с Петром I, Гитлером, Сталиным и другими деятелями, которых он считает великими, но во всех учебниках истории его запишут с унизительным прозвищем "Х**ло".

Выжженная земля вместо молниеносных завоеваний

После Второй мировой бывший пресс-атташе Риббентропа, офицер СС и один из функционеров немецкой пропаганды Пауль Карель написал несколько книг о пути войск Гитлера и противостоянии нацистов и СССР. В произведениях под названием "Гитлер идет на Восток" и "Выжженная земля", переобувшийся преступник достаточно детально описывал события Второй мировой. В частности – тактику "Совка" забрасывать позиции врага бесконечными человеческими волнами. Когда продвижение на некоторых участках фронтов становилось возможными исключительно из-за того, что пулеметчики Вермахта сходили с ума от того, что за несколько суток расстреливали тысячи даже не вооруженных солдат Красной армии. Вот здесь, надо отдать России должное, реконструкция удалась на славу. Но, к сожалению, не ошибаются и с тактикой выжженной земли, которую так любили что Гитлер, что Сталин. Состояла она в том, чтобы при отступлении не оставлять после себя вообще ничего, что могло бы помочь гражданскому населению или армии противника выжить.

По приказу высшего военного командования в ходе всех отступлений войск СССР специальные отряды сжигали целые села и города, убивали скот, отравляли колодцы – лишь бы нацисты не могли пополнять свои запасы. Каратели расстреливали тысячи заключенных, чтобы они потом не смогли присоединиться к Третьему Рейху и мстить коммунистам. А чтобы замедлить продвижение Гитлера преступники из НКВД в августе 1941 планово взорвали дамбу Днепровской ГЭС.



Разрушение ДнепроГЭС советскими оккупантами / Фото memorua.org

Аналогично поступили и нацисты в 43-м, когда уже бежали из Украины.

Впрочем, если немцы разрушали плотину постепенно, чтобы сносить возведенные красноармейцами понтонные переправы, советские каратели сделали это задолго до приближения гитлеровцев. Затопив множество деревень вместе с гражданским населением (историки называют цифры от 20 до 100 тысяч жертв), и уничтожив свою огромную группировку (по некоторым данным – до 20 тысяч человек).

Совершенно так же бессмысленно и цинично поступили и рашисты, которые заранее готовились к подрыву Каховской ГЭС и привели взрывчатку в действие до появления какой-то существенной опасности для себя со стороны ВСУ, и сами понесли немалые потери от этого.



Остатки плотины Каховской ГЭС через пару часов после подрыва / Фото из соцсетей

О последствиях этого теракта еще рано говорить, поскольку совсем не понятным остается ни количество жертв, ни общий ущерб, нанесенный рашистами целому региону. Однако переход их к тактике выжженной земли на тех территориях, которые до сих пор остаются подконтрольными им, о многом свидетельствует. Вероятно, россияне даже не надеются удержать ни Запорожье, ни Херсонщину. Это же касается и Крыма, где уже сейчас минируют завод "Титан".

Очевидно, целью рашистов является если не захват земель, то нанесение максимального ущерба Украине, который они настолько ненавидят, убить максимальное количество людей и разрушить всю инфраструктуру. Совершенно не зря они разрушили дамбу Карловского водохранилища и взорвали гидросооружение на реке Мокрые Ялы. Не просто так рашисты заминировали Запорожскую АЭС, шантажируя чуть ли не весь мир угрозой повторения Фукусимы. Впрочем, если последствия уничтожения Каховской ГЭС затронули в большинстве своем саму Украину и государства Черноморского региона, аварии на "Титане" и ЗАЭС почувствуют на себе еще и жители Турции, России и Европы. Однако найдется ли рашист, который согласится нажать кнопку и совершить такое преступление в случае получения соответствующего приказа? К сожалению, ответ совершенно однозначен, поскольку фактически каждый россиянин в возрасте от 5 лет способен одномоментно убить миллионы людей. Достаточно просто на 5 минут зайти во любые вражеские соцсети, чтобы осознать, что степень всеобщей истерии и безумия в стране-террористе достигла такой отметки, после которой каждый воспитанник детского сада уже является потенциальным убийцей.



Типичные "зомби" в России растут в атмосфере толерантности к убийству с момента рождения / Фото из российских псевдоСМИ

Именно поэтому россияне постараются разграбить и уничтожить все, до чего только смогут дотянуться, а какие-то условные Аксенов и Константинов еще и Крымский мост сами подорвут после своего бегства. А вот о Донбассе вообще нечего говорить, поскольку, как бы ни было парадоксально, именно этот регион и рядовые россияне, и сам Путин ненавидят больше всего. Нет никаких сомнений, что при побеге из Донецка или какого-нибудь другого крупного города рашисты будут стирать его с лица земли, подрывать "Стирол" и другие заводы. Более того, по большому счету, захватчики заложили под весь Донбасс мину замедленного действия еще в 2018-м, когда рашисты абсолютно сознательно прекратили обслуживание 26 шахт. С тех пор эти предприятия бесконтрольно затоплялись водами, что непременно приведет к просадке грунтов и выбросам метана в подвалы домов. А вот последствия заполнения водой шахты "Юнком" даже невозможно полноценно просчитать. В 1979 году советские преступники проводили там подземный ядерный взрыв. Когда уровень воды дойдет до так называемого объекта "Кливаж", вода в Северском Донце, Кальмиусе и Азовском море станет зараженной.

Так что "любимые" рашистами Донбасс и Крым, немало жителей которых так усердно служили оккупантам, лишь чудом могут избежать судьбы безлюдной земли. И это чудо возможно точно не под контролем России. А что касается других областей Юга Украины, то остается лишь надеяться, что бойцы ВСУ не дадут оккупантам совершить непоправимое, или же на то, что западные страны смогут сдержать кремлевского фюрера от очередного поступка, равного использованию оружия массового поражения. Впрочем, последнее возможно только при условии, что диктатор действительно будет бояться последствий.