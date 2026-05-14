Признак того, что все плохо: политолог объяснил, как Путин сам разоблачил ужасное состояние России

Путин начал говорить о возможном завершении войны, хотя еще недавно Кремль подавал все так, будто Россия готова воевать без ограничений во времени. Эта риторика появилась в момент, когда Москва одновременно пытается играть и на внешнюю аудиторию, и на собственное окружение.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала объяснил, что в таких словах важно не только само желание говорить о финале войны. По его мнению, это скорее сигнал о том, что для России ситуация уже складывается значительно хуже, чем Кремль хотел бы показать.

Путин заговорил о финале войны не случайно

То, что Путин вдруг начал говорить о возможном завершении войны, не означает изменения его планов. Публично Кремль не показывает готовности уменьшать свои требования, но само появление такой риторики уже свидетельствует, что ее адресуют и российскому окружению, и внешней аудитории.

К слову! Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским не только в России, но и в других странах, но только после достижения конечных договоренностей на длительную перспективу. Тарас Загородний считает, что это блеф, потому что для Кремля такая встреча означала бы признание субъектности Украины, а сам Путин и дальше настаивает на капитуляционных условиях.

Внутри России такие слова должны успокоить тех, кто хочет услышать, что война не будет длиться бесконечно и не заходит в тупик. Внешне Москва пытается создать впечатление, будто готова искать выход, хотя на самом деле только маневрирует и пытается выиграть для себя время через новые дипломатические комбинации.

Он это говорит своим, тем, кто за спиной его, что война скоро закончится. Это означает, что мы не будем играть в вечную войну. Это успокоение нервов, хотя он на самом деле не готов к этому,

– сказал Саакян.

Отсюда и попытки раскачивать тему новых посредников и новых форматов разговора, в частности через Европу. Идея не в том, чтобы реально остановить боевые действия, а в том, чтобы поднять ставки перед Западом, открыть для себя еще одну площадку для торга и найти хоть какое-то пространство для маневра между партнерами Украины.

Он пытается "петлять" дипломатически для того, чтобы выиграть для себя какое-то пространство, какую-то трещину, которая создастся, и в нее залезть,

– подчеркнул политолог.

Поэтому слова о финале войны здесь скорее выглядят не как готовность Кремля остановиться, а как попытка прикрыть дипломатическим маневром то, что для России ситуация становится все сложнее.

Состояние России ухудшается уже не на словах, а по факту

Для Кремля проблема уже не в отдельных неудачах, а в том, что накопление потерь и ограничений начало бить сразу по нескольким направлениям. Речь идет о мобилизации, экономике, темпах наступления, логистике и уязвимости тыла, которая для России еще год назад не выглядела столь острой.

Пик могущества россиян прошел в переходе с 2024-го на 2025-й год. Уже к концу 2025-го началась стагнация. В 2026-й год они зашли вообще с отрицательными параметрами,

– сказал Саакян.

Украина тем временем дотянулась до тех точек, которые Москва долго считала относительно безопасными. Под ударами оказываются инфраструктура и нефтяная отрасль, а на оккупированном юге все сложнее становится логистика между Крымом, Херсонщиной и Запорожским направлением.

Важно! Украина укрепила свои позиции в войне, и это заставило Кремль нервничать и заговорить о переговорах и участии Европы. Михаил Подоляк отметил, что реальные сигналы со стороны Москвы появятся только после существенного ослабления ее военных и нефтяных возможностей, а Максим Джигун заметил, что Россия говорит о диалоге скорее для затягивания времени.

Дополнительно ситуацию для России ухудшают проблемы с Керченским мостом и потеря парома, который мог перевозить в Крым железнодорожные эшелоны.

По всем параметрам для них ситуация ухудшается. Сейчас Украина уже осуществляет операцию по взятию под огневой контроль ключевых логистических путей на оккупированных территориях, разрезая Крым и восток Украины вдоль Азовского моря,

– подчеркнул политолог.

Именно на таком фоне в Москве снова возвращаются к разговорам о переговорах. Это выглядит не как готовность останавливать войну, а как попытка выиграть время и немного выровнять для себя ситуацию через дипломатию, пока проблемы на фронте и в тылу только накапливаются.

"Как только у них начинаются проблемы, Путин сразу вспоминает о переговорах и начинает эту долгую жвачку. Мол, надо, чтобы Украине не отправляли войска, не предоставляли военную помощь, не давали денег и смягчали санкции. И тогда, говорит он, мы завершим войну. Каждый раз это не что иное, как хитрость, чтобы выиграть время",

– подытожил Саакян.

Что известно о новых заявлениях относительно переговоров Украины и России?

Дмитрий Песков заявил, что война может остановиться "в любой момент", если Киев примет решение, которое Москве якобы известно. В то же время он не уточнил, о чем именно идет речь, но снова заговорил о возможной встрече Путина и Зеленского.

Financial Times писало, что и Киев, и Москва уже не видят смысла в переговорах при посредничестве США, потому что процесс зашел в тупик. Россия все больше склоняется к военному сценарию, а Украина считает свои позиции сильнее после сдерживания российского наступления и ударов по тыловым объектам России.

Дональд Трамп заявил, что конец войны в Украине, по его мнению, уже очень близко. Он также сказал, что рассчитывает достичь урегулирования между Россией и Украиной.