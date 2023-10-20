После визита в Китай Путин не сразу улетел в Москву или в Сочи, а вынужден был сделать несколько остановок. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, добавив, что остановки можно объяснить проблемами со здоровьем диктатора.
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Что не так со здоровьем Путина
Последние две недели для так называемого российского президента были насыщенными. Сначала он отправился в Кыргызстан, где провел переговоры, после этого улетел в Пекин. Там принял участие в форуме и встретился с Си Цзиньпинем. Дальше Путин направился назад в Россию, но по дороге сделал сразу несколько остановок.
Все визиты можно объяснить очень просто – здоровьем старичка Путина. Я думаю, это настоящий Путин летел в Китай, потом обратный путь и он не смог за один раз долететь ни до Ростова, ни до Москвы, ни до Сочи. Ему пришлось остановиться в Перми, чтобы передохнуть,
– рассказал Сергей Жирнов.
Возможно, самолет не мог долго находиться в воздухе или его не смогли заправить, но остается фактом, что сначала Путин сделал остановку в Перми, потом долетел до Ростова-на-Дону, а уже оттуда, вероятно, уедет в свою резиденцию в Сочи.
Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России объяснил поездки Путина по России: смотрите видео
Проблемами со здоровьем и желанием перевести дух можно объяснить такой тур Путина по российским городам. Однако для внутренней аудитории все это должно выглядеть как бурная деятельность президента. Поэтому пропагандисты придумывают разные заседания, спортивные комиссии в Перми и посещение штабов в Ростове.
Он демонстрирует бурную деятельность, а на самом деле это из-за того, что 70-летнему мужчине тяжело летать,
– подчеркнул Жирнов.
Куда недавно летал Путин
- Первым заграничным визитом для Путина после получения ордера на арест была поездка в Кыргызстан. Там он провел переговоры с президентом страны, а по их итогам сказал, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Он заявил о стремительном росте российско-киргизской торговли, но на Западе это объясняют обходом санкций через киргизских посредников.
- Оттуда Путин отправился в Пекин на форум "Один пояс – один путь". Во время его выступления некоторые европейские представители покинули зал. Среди тех, кто не захотел слушать выступление диктатора, был и бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.
- Уже во время встречи глав делегаций в Пекине стало заметно, что Путин хромает на правую ногу. Он нервно поправлял манжеты, выражение лица несколько раз менялось, а пальцы он сжимал в кулаки.