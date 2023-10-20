После визита в Китай Путин не сразу улетел в Москву или в Сочи, а вынужден был сделать несколько остановок. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, добавив, что остановки можно объяснить проблемами со здоровьем диктатора.

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Что не так со здоровьем Путина

Последние две недели для так называемого российского президента были насыщенными. Сначала он отправился в Кыргызстан, где провел переговоры, после этого улетел в Пекин. Там принял участие в форуме и встретился с Си Цзиньпинем. Дальше Путин направился назад в Россию, но по дороге сделал сразу несколько остановок.

Все визиты можно объяснить очень просто – здоровьем старичка Путина. Я думаю, это настоящий Путин летел в Китай, потом обратный путь и он не смог за один раз долететь ни до Ростова, ни до Москвы, ни до Сочи. Ему пришлось остановиться в Перми, чтобы передохнуть,

– рассказал Сергей Жирнов.

Возможно, самолет не мог долго находиться в воздухе или его не смогли заправить, но остается фактом, что сначала Путин сделал остановку в Перми, потом долетел до Ростова-на-Дону, а уже оттуда, вероятно, уедет в свою резиденцию в Сочи.

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Проблемами со здоровьем и желанием перевести дух можно объяснить такой тур Путина по российским городам. Однако для внутренней аудитории все это должно выглядеть как бурная деятельность президента. Поэтому пропагандисты придумывают разные заседания, спортивные комиссии в Перми и посещение штабов в Ростове.

Он демонстрирует бурную деятельность, а на самом деле это из-за того, что 70-летнему мужчине тяжело летать,

– подчеркнул Жирнов.

Куда недавно летал Путин