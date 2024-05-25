Как Путин и двое его союзников собрались срывать мирный саммит в Швейцарии

На днях Зеленский заявил, что Путин готов сорвать саммит мира в Швейцарии и будет прилагать к этому все усилия. Возникли вопросы – а как глава Кремля может сорвать саммит, на который Россию даже не пригласили, и какие именно усилия он будет прилагать для срыва саммита. Сейчас все становится понятно.

Отсутствие логики в российских предложениях

Reuters со ссылкой на 4 анонимных российских источника распространил информацию, что российский президент Владимир Путин якобы готов к переговорам об окончании войны в Украине. Конечно, что речь идет о замораживании конфликта и оставлении контроля над оккупированными территориями Украины за Россией.

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Однако здесь интересно и другое сообщение. Источники издания заявили, что Путин готов как заканчивать войну, так и ее продолжать. В этом нет логики российского предложения. Если Путин может продолжать боевые действия, оккупировать еще какие-то украинские территории, закончить войну на более выгодных для себя условиях в будущем, то для чего ему сейчас мирные переговоры и окончание войны?

Ответ на этот вопрос прост – Путин стремится не к переговорам, а срыву любых мирных инициатив Украины и Запада. Он будто сигнализирует – возможность для переговоров есть, но на российских условиях. Если откажетесь, то упустите время и приведете ситуацию к дальнейшему продолжению войны, к которому Россия подготовлена.

Это нивелирует любые усилия в рамках саммита мира. Может возникнуть впечатление, что Россия и ее союзники предлагают "настоящие мирные переговоры" между Москвой и Киевом, а Украина и Запад проводят конференции без участия одной из сторон конфликта и с требованиями, которые та сторона даже не собирается рассматривать. Да и вообще окончание войны без участия одной из сторон является настоящим дипломатическим нонсенсом. А в российских предложениях все кажется более "логичным".

С такой точки зрения неудивительно, что лидеры стран Глобального Юга, которые окажутся в дилемме выбора между российским и украинским подходами и еще и не желают портить отношения с Россией, лучше подождут развития событий и не приедут в Швейцарию на саммит.

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Это то, чего добивается Путин. Он хочет создать иллюзию, что российско-украинская война, конца которой не видно, может закончиться мирными переговорами, а для того, чтобы это произошло, Украине "просто" надо согласиться на прекращение огня и не претендовать на уже оккупированные территории.

Россия подключила союзников

Развивает эту логику не только Путин. За помощью Москва обратилась к китайской дипломатии. Накануне визита Путина в Пекин спецпредставитель МИД Китая Ли Хуэй объездил столицы ведущих государств Глобального Юга. После этого путешествия был представлен мирный план, в котором четко проводится линия замораживания войны без каких-либо гарантий безопасности для Украины, но и без признания Киевом российского статуса оккупированных украинских земель. В поддержку такого подхода высказывался и Си Цзиньпин.

Теперь стало известно о контактах между Китаем и Бразилией. Помощник бразильского президента прибыл в Пекин, чтобы обсудить с главой МИД Китая Ван И совместный подход к урегулированию так называемого "украинского кризиса". Это после того, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва, известный хорошими отношениями с Путиным и Си, отказался присутствовать на саммите в Швейцарии.

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Так китайский "мирный план" становится китайско-бразильским. Именно это делает его альтернативным предложением от стран Глобального Юга и именно такой подход они будут предлагать во время саммита в Швейцарии. Американский лидер Джо Байден может уклониться от приезда на этот саммит, ведь состоится конкуренция мирных подходов.

После того как стало известно, что Путин якобы склонен к переговорам об окончании войны, к китайско-бразильскому "мирному" плану присоединятся и другие страны. В этой ситуации Украина будет казаться догматичной и неконструктивной, а Россия – настроенной на реальное "мирное" прекращение войны. Пусть и на условиях, которые позволяют ей быстро начать новую войну против Украины, чтобы раз и навсегда закрыть гештальт и прекратить существование Украины. Однако страны Глобального Юга будут стараться не обращать внимание на этот факт.