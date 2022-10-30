Путин войдет в историю как худший стратег всех времен, – интервью с американским экспертом

Исследователь Джон Спенсер считает, что в Херсоне для российской армии есть лишь 2 варианта – сдаться или умереть. При этом худшее для граждан государства-агрессора сделал именно их президент Владимир Путин. Больше о войне в Украине, помощи от США и успехах ВСУ – читайте далее.

Джон Спенсер – глава отдела исследования городской войны в Мэдисон Полиси Форум и майор армии США в отставке. О своем видении дальнейшего развития боевых действий в Украине он рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Дальнобойных систем очень мало, но ВСУ творят с ними чудеса

Мой первый вопрос о ближайшем будущем войны в Украине. Если принять во внимание отступление российской армии с Севера Украины весной этого года и последующие украинские победы возле Харькова, Изюма и Лимана, чего нам ждать на следующей стадии войны? Речь прежде всего о Юге.

Мы должны ожидать еще больше украинской армии, но Россия не хочет отступать. Она готова жертвовать своими людьми в отличие от украинского командования, которое ценит своих солдат. Именно поэтому россияне послали столько призывников на линию фронта, чтобы как-то спасти ситуацию.

Мы будем видеть дальнейшее наступление ВСУ. Они будут использовать дальнобойные системы такие как MLRS, чтобы наносить удары по россиянам и убивать их. Это будет продолжаться до тех пор, пока россияне не сдадутся или не отступят.

Искусство войны постоянно меняется, а война России против Украины имеет свои особенности. Это и массовое использование боевых дронов, и широкое применение противотанковых комплексов. По вашему мнению, какими были самые интересные особенности или феномены этой войны?

Мы можем очень многое почерпнуть из этой войны и будем ее детально разбирать на занятиях в Вест-Пойнте. Конечно, некоторые аспекты войны неизменны, например солдаты и оружие. Но главное – это желание к борьбе. Россияне совсем не учли способности украинских солдат к сопротивлению и воле нации к поддержке войска. Я как старый солдат скажу – это действительно важно.

Интервью с Джоном Спенсером: смотрите видео

Характер самих боевых действий изменился. Например, массовое использование "Стингеров", в результате чего враг не может использовать свои вертолеты – очень важно. Так же использование дронов. Их используют как только можно – и для наблюдения, и для атаки, и для сброса больших бомб. Враг в плане электронного противодействия дронам слаб, и поэтому беспилотники очень эффективны.

Использование переносных противотанковых комплексов, способных уничтожить любой танк, тоже очень важно. Ибо, если ваш враг не использует комбинированные боевые группы – что русские как раз и не делают – то гораздо легче уничтожать вражескую технику.

Украинцы гораздо взвешеннее и умнее подходят к ведению боевых действий. Возьмем использование дальнобойных снарядов. Все армии мира хотят воевать на расстоянии и не приближаться к врагу, поэтому главный упор делается на снаряды, системы большой дальности, дроны и также на возможность всему этому противодействовать. Украинцы с помощью Запада получили эти дальнобойные системы.

Их очень мало, но с ними украинцы творят просто таки чудеса. Это точно изменит подход к тому, как надо защищать свои склады со снарядами, командные центры. Так меняется характер самой войны.

Солдат должен воевать за цель, а это уже главный проигрыш россиян

Каковы основные причины неудач российской армии? Это психологические причины или, возможно, функциональные? Как сейчас действует российская армия? Некоторые говорят, что причина в недостатке инициативы, в том, что командиры младшего и среднего звена не хотят одобрять решения на поле боя. Даже недостаток гибкости и креативности по сравнению с украинской армией. Каковы ключевые факторы российских неудач и украинских успехов, по вашему мнению?

В сущности, вы уже сами ответили на свой вопрос. Я старый солдат и хорошо знаю, что делали генералы на протяжении истории войн. Солдат должен воевать целью. И это – первый и главный проигрыш россиян. Их солдаты не знают, за что они воюют и за что умирают. Это касается не только солдат, но и командования – если у них нет цели, внутреннего огня, они никогда не смогут сделать того, что делают украинцы – малыми силами достигать больших результатов.

Это также касается взаимодействия с солдатами и лидерства. Российская военная система не базируется на доверии и заботе о солдате. В Украине, наоборот, каждый рядовой знает, что о его жизни заботится командование, его поддерживает народ и это все превращается в силу на поле боя. Это то, чего нет у россиян. Российская система построена на строжайшей дисциплине и бездумном следовании приказов – скажи солдатам пойти в бой, и они это сделают. Но это не работает.

Путин уничтожает собственное государство, затягивая войну в Украине

Месяц назад Владимир Путин начал кампанию по мобилизации, чтобы восполнить потери на поле боя. Правильно ли он сделал? Работает ли это в пользу россиян, если взять ситуацию в течение месяца?

Конечно, нет. Путин войдет в историю как самый плохой стратег всех времен и народов. Твоя армия проигрывает, а ты берешь и посылаешь на фронт десятки тысяч молодых людей – в эту погибающую армию. Это всегда заканчивалось плохо.

Он отправил на фронт десятки тысяч молодых людей. Еще больше, сотни тысяч, бежали из страны. Это где-то от 400 до 700 тысяч человек. Путин уничтожает собственное государство, затягивая войну в Украине. Это можно увидеть на примере мобилизованных. Они тренировались каких-нибудь 3 – 5 дней, а потом их бросают на передовую – на смерть.

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Крупнейшим поставщиком оружия Украине являются российские солдаты

Россия выпустила большинство своих ракет по объектам в Украине, а на поле боя теряет все больше танков и боевых машин. Сбиты сотни вертолетов и самолетов. Как быстро Москва сможет восстановить свой военный потенциал, учитывая санкции?

Это очень важная особенность этой войны. Украина мобилизовала не только собственную нацию – поддерживает ее почти весь мир. При этом российские запасы иссякают, и мы это знаем. Но что удивляет, что они обратились за помощью к Северной Корее за боеприпасами. Сейчас Кремль покупает у Ирана действительно плохие дроны. Конечно, они наносят ущерб, но украинцы научились сбивать 80% из них. Скоро этот показатель дойдет до 100%.

Это яркий пример того, что в России нечем поставлять своих военных. Она не может заставить своих солдат воевать. Более того, она нечем их обеспечить. Они используют танки производства 50 – 60 – 70-х годов.

Сейчас самым крупным поставщиком оружия для Украины является Россия, ведь россияне бегут и покидают оружие. Бежать с поля боя и оставлять технику и боеприпасы, которые может захватить враг – недопустимо. Запасы России тают, санкции работают. У них нет компьютерных чипов для ракет и прочих. Санкции будут продолжать работу. Путин лишь разрушает собственную страну.

Иранские дроны – шаг отчаяния Кремля

Россия заказала у Ирана тысячи дронов-камикадзе. Какова их роль и могут ли они что-то изменить на поле боя в пользу россиян?

Они ничего не изменят. Дроны не используются на поле боя, а лишь как инструмент террора в отношении мирных людей. Иранцы послали россиянам не только дроны, но и инструкторов, с чем нужно тоже считаться. Поэтому нужно вводить санкции и против Ирана.

Но смысла из этих дронов немного, их можно сбивать, причем обычным стрелковым оружием. На поле боя они не оказывают никакого влияния, это шаг отчаяния.

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Либо сдаться, либо умереть: в Херсоне у россиян нет выхода

Война в городских условиях отличается от войны в лесах или на полях. Сейчас похоже на то, что будет битва за Херсон. Украинцы будут атаковать, а россияне – защищаться. Какими будут ключевые аспекты успеха украинского наступления в Херсоне?

Прекрасный вопрос. Я был в Киеве в июле и изучал, как армия и простые киевляне защищали свой город от этой "второй армии мира". Я буду об этом писать книгу. Что касается Херсона, то украинцы готовились в течение месяцев. Готовились очень разумно.

У россиян нет выхода, они могут либо сдаться, либо убежать, либо умереть. Если вы атакуете в условиях города, это, конечно, иначе, чем защищаться. Украинцы, в отличие от россиян, будут заботиться о личном составе, а также о гражданских и инфраструктуре. Они не будут стирать с лица земли целый город.

Но они создадут такие условия для россиян, что у тех просто нет выхода. Они либо сдадутся, либо умрут. Это по всей Херсонской области, а не только в самом Херсоне.

Защита Киева – самая громкая оборонительная операция в истории современного мира

Вы упомянули успешную защиту украинцами Киева. Можете кратко очертить ключевые факторы успеха украинцев в Киеве?

Да конечно. По сути это одна из самых громких кампаний по обороне в истории современного мира. Оборона Киева спасла Украину. Конечно, оборона Чернигова и Сум тоже важна, но если бы россияне захватили Киев, то война пошла бы по совершенно иному сценарию.

Когда я был в Киеве, а также в Ирпене, Буче и Броварах, я видел, что украинские военные провели отличную работу. Но к этому присоединились и выходившие на улицы гражданские, сражавшиеся с россиянами. Они помогли военным удержать город.

Подрыв мостов, затопление больших участков – это все пропустило российскую армию из-за мясорубки, которая медленно перемолола все российские войска, которые были под Киевом. Так что россияне проиграли. Причем, проиграли тяжело. Они отступили из под Киева, когда были побеждены в военном смысле, когда их победила украинская армия и гражданские.

Чтобы война закончилась быстрее, Украине надо дать все, о чем она просит

Как бы вы описали военную помощь США для Украины? Кое-кто говорит, что она слишком медленная, и Штаты должны давать Украине больше оружия, другие – что таким образом Администрация Байдена просто пытается контролировать эскалацию и избежать ядерного компонента. Каково ваше мнение?

Я американец и горжусь тем, сколько мы передали Украине для защиты. Но да – это было очень медленно. Одобряли политические решения относительно того, какое оружие предоставить и когда. Все из-за страха эскалации. Конечно, страх эскалации Путиным всегда есть, но предоставление Украине оружия для обороны должно рассматриваться как путь к миру, а не фактор эскалации.

Чтобы этого добиться, Украине нужно дать еще большее оружие. В частности, такого, какого еще не было: ATACMS и другое дальнобойное оружие. Она нужна, чтобы уничтожить русскую армию в Украине. Это путь к миру. Медленная помощь США затянула эту войну. Если вы хотите, чтобы война закончилась побыстрее, дайте Украине то, что она просит – танки, авиацию, ракеты, радары – все.