Глава МИД Ирана в Москве: решится ли Путин помочь союзнику и прямо пойти против США

Иракский министр иностранных дел Аббас Аракчи прибыл в Москву 23 июня 2025 года. Он имел встречу с Владимиром Путиным. Причиной визита, вероятно, являются удары по Ирану.

Накануне Соединенные Штаты Америки атаковали иранские ядерные объекты. Аббас Аракчи, возможно, приехал просить Путина о помощи, ведь обе страны считаются партнерами. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что получается, будто Москва воюет против Вашингтона на территории Ирана.

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Будет ли прямой конфликт между Россией и США

Есть сообщения, что Россия кроме сочувствия и слов поддержки не может ничего другого дать Ирану в противостоянии с Израилем и США.

"Аббас Аракчи приехал в Москву с письмом от духовного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором они просят помощи. Возникает вопрос, какую помощь Россия может предоставить?", – высказался Валерий Клочок.

Большинство средств противовоздушной обороны, которые были у иранцев, они получили от россиян. Как известно, Израиль уничтожил значительную часть этих ПВО. Это показывает их недостаточную эффективность.

Я не думаю, что Россия способна в условиях атак, которые осуществляют Вооруженные Силы Украины по территории России, выделить определенное количество систем ПВО. Территория Ирана большая и самой России их не хватает,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики.

Несмотря на это есть вариант, что Кресль может договориться с китайцами, чтобы те передавали Ирану свои средства противовоздушной обороны под видом российских.

Однако такое долго скрывать не удастся и европейцы и американцы, однозначно, об этом узнают. Клочок считает, если ситуация будет развиваться именно так, то ни о каком потеплении в отношениях между США и Россией и речи быть не может.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил об успешном авиаударе по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанзу и Исфахану. По его словам, это была "очень успешная военная операция", которая, по его мнению, должна побудить Тегеран к завершению войны. Также сообщается, что Израиль был заранее предупрежден об атаке, а США не планируют новых действий, стремясь вернуть Иран к переговорам.