Путин встретился с семьями погибших: Яковенко объяснил, с чем связана активность диктатора

Владимир Путин активизировался в публичном пространстве в рамках подготовки к президентским выборам. Так, 6 января диктатор встретился с семьями погибших оккупантов.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал это событие 24 Каналу. По его словам, это было в определенной степени "ритуальное действо".

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"Обеспокоенности нет – просто такая ритуальная активность. Она, конечно, как-то связана с потребностью появляться на людях", – отметил Яковенко.

Поскольку российские военные и их родные составляют значительное количество избирателей, Путину важно продемонстрировать, что он "заботится" о них.

Связана ли эта встреча с движением жен мобилизованных

Аналитики ISW отметили, что, вероятнее всего, для встречи с Путиным семьи тщательно отобрали. Многие из них связаны с российским правительством и военными.

В России набирают обороты протесты жен мобилизованных, первый из которых, вероятно, состоялся только 7 ноября 2023 года. Однако вряд ли их акции сильно беспокоят Путина.

Должны быть сотни тысяч, а их десятки. На самом деле это очень слабое движение,

– констатировал Яковенко.

Журналист сравнил это движение с Союзом комитетов солдатских матерей России, активно действовавшем в 1990-е. В отличие от нынешних активисток тогдашние были встроены в среду оппозиционного сообщества и могли на что-то влиять.

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