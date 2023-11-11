На двух стульях: почему Казахстан вводит санкции против России, которую принимает с визитом
Казахстан вводит ограничения относительно экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы на войне. Уже 8 ноября кремлевский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан.
Санкции против России президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев вводит в своих интересах. Такое мнение 24 Каналу озвучил юрист оппозиционной партии El Tiregi (Казахстан) Нурсултан Ермаханов.
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"Если сейчас Токаев не будет делать шагов по предотвращению вторичных санкций относительно Казахстана, наш народ не такой, как в России, и не будет просто молчать. Это может вызвать разные волнения. Это сейчас для них очень опасно", – считает он.Обратите внимание! Казахстан заявил о запрете экспорта 106 товаров в Россию. Речь идет о высокотехнологичных продуктах, которые захватчики могут использовать в войне против Украины. В частности, это дроны, электрочипы и электроника.
Токаев хочет удержать власть
Нурсултан Ермаханов отметил, что состоявшиеся в январе 2022 года протесты в Казахстане доказали, что народ может собраться и выразить недовольство действиями власти. Поэтому сейчас для Токаева важно сохранить власть.
Сейчас по действиям Токаева заметно, что он пытается решать возникающие здесь и сейчас проблемы. Системно он не подходит. Поэтому мне кажется, сейчас главное для него – удержать власть в течение семи лет и дальше поставить своего преемника,
– сказал юрист.
Визит Путина в Казахстан: главное
- В среду, 8 ноября, Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан и встретился с президентом Касимом-Жомартом Токаевым. По словам лидера Казахстана, в ходе переговоров с Путиным должны были обсудить вопросы строительства атомной электростанции, в чем готово содействовать государственное предприятие "Росатом".
- Во время встречи в Астане Путин еще раз не смог правильно произнести имя и отчество Касима-Жомарта Токаева. Российский диктатор предпринял несколько попыток, но ни разу не произнес правильно. Перед Путиным на столе лежали бумаги, он все это время смотрел на стол, вертелся на стуле, вздыхал, делал частые паузы и нервничал.
- В ответ Касим-Жомарт Токаев перешел за казахский во время своего обращения. Этим он очень озадачил российскую делегацию.