На двух стульях: почему Казахстан вводит санкции против России, которую принимает с визитом

Казахстан вводит ограничения относительно экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы на войне. Уже 8 ноября кремлевский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан.

Санкции против России президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев вводит в своих интересах. Такое мнение 24 Каналу озвучил юрист оппозиционной партии El Tiregi (Казахстан) Нурсултан Ермаханов.

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"Если сейчас Токаев не будет делать шагов по предотвращению вторичных санкций относительно Казахстана, наш народ не такой, как в России, и не будет просто молчать. Это может вызвать разные волнения. Это сейчас для них очень опасно", – считает он.

Токаев хочет удержать власть

Казахстан заявил о запрете экспорта 106 товаров в Россию. Речь идет о высокотехнологичных продуктах, которые захватчики могут использовать в войне против Украины. В частности, это дроны, электрочипы и электроника.

Нурсултан Ермаханов отметил, что состоявшиеся в январе 2022 года протесты в Казахстане доказали, что народ может собраться и выразить недовольство действиями власти. Поэтому сейчас для Токаева важно сохранить власть.

Сейчас по действиям Токаева заметно, что он пытается решать возникающие здесь и сейчас проблемы. Системно он не подходит. Поэтому мне кажется, сейчас главное для него – удержать власть в течение семи лет и дальше поставить своего преемника,

– сказал юрист.

Визит Путина в Казахстан: главное