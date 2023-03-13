Путин встретится с олигархами впервые с начала вторжения в Украину, – Bloomberg

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин проведет встречу с олигархами. Согласно плану, будет рассмотрено несколько вопросов по "экономическому росту" страны.

Официально спикер Кремля Дмитрий Песков отказывается комментировать предстоящую встречу Путина с олигархами. Однако знакомые с подготовкой к мероприятию раскрыли некоторые подробности.

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Что ожидают российские олигархи

Встреча запланирована на 16 марта, на нее были приглашены ведущие члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Это будет первая встреча с момента полномасштабного вторжения в Украину.

В прошлом году встреча с олигархами была отменена на фоне боевых действий. Кроме того, в это время олигархи боялись попасть под санкции после встречи с Путиным. Однако в настоящее время большинство членов РСПП уже оказались под ними.

В своем обращении российский диктатор намерен сосредоточить внимание на возобновлении "экономического роста" страны. Стоит отметить, что встреча состоится в тот момент, когда правительство пытается покрыть все большие расходы на войну и усилить давление на компании, чтобы платить больше налогов.

Олигархи со своей стороны планируют выразить недовольство ростом давления Кремля в бизнесе и подтолкнуть к некоторым шагам. Кроме того, российская элита хочет отмены уголовного производства за некоторые экономические преступления. Среди них – отмывание денег.

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