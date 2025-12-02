Хочет зону безопасности вдоль границы с Украиной: Путин выдал маразматические заявления о войне

Владимир Путин провел совещание с командующими вооруженных сил России 1 декабря. Российский диктатор сделал ряд заявлений о войне в Украине, в частности озвучил планы по созданию зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российскую газету "Известия".

Что Путин говорит о войне в Украине?

Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и получил доклады о якобы захвате Покровска в Донецкой области и Волчанска в Харьковской области.

Российский диктатор считает, что оккупационные войска держат инициативу и продолжают наступление почти на всех направлениях. Также Путин озвучил планы по "создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север". Под этим он подразумевает "необходимость взятия под контроль" приграничных районов трех областей Украины, а именно: Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Диктатор обратил внимание на то, что Украина якобы отправляет своих солдат "на убой" и запрещает им сдаваться в плен.

Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве,

– говорит Путин.

Глава российского генштаба Герасимов сделал ряд заявлений об "успехах" оккупационных войск на фронте:

Оккупанты якобы ежедневно освобождают около 100 зданий в Северске.

Около 30% зданий в Константиновке, мол, перешли под контроль российской армии.

В Северске штурмовые подразделения ведут уличные бои, заверил россиянин.

В ноябре под контроль военные России якобы перешли три населенных пункта в Харьковской области.

Что о ситуации на фронте говорят в Генштабе ВСУ?