От агента КГБ до президента: в Sky News подсветили скандальные факты из жизни Владимира Путина

Владимир Путин одержал победу на так называемых "выборах". Поэтому он продолжит быть президентом России. Тем временем западные СМИ решили вспомнить, как от агента КГБ он дошел до поста главы государства.

Журналисты Sky News в одном материале собрали самое главное из жизни Владимира Путина. О его пути становления и то, как он дошел до по сути абсолютной власти в России.

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Если начать с базового, то родился Владимир Путин 7 октября 1952 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург). Известно, что у него были двое братьев. Правда, умерли они до того, как на свет появился будущий диктатор. А теперь давайте пройдемся по ключевым этапам его жизни.

Путин и его работа на КГБ

Журналисты отмечают, что по завершении Ленинградского государственного университета в 1975 году Владимир Путин присоединился к разведке СССР. Говорится о КГБ. А через 10 лет – в 1985 году – его отправили в Дрезден. Там будущий президент России занимался поиском восточных немцев, у которых были веские причины поехать за границу. После этого он их вербовал, чтобы они занимались шпионажем на Западе. В 1980-х годах, по неподтвержденным данным, Путин работал в Новой Зеландии. А в Ленинград его отозвали уже в 1990 году.

Любимец Ельцина и глава российской ФСБ

В материале упоминают о том, что Владимир Путин стал советником Анатолия Собчака, одного из своих бывших профессоров права. Последний впоследствии ушел, чтобы занять пост главы городского совета Ленинграда. Путин перебрался в Москву в 1996 году, где начал свою работу в Кремле. В 1998 году его назначили председателем Федеральной службы безопасности России – наследника КГБ после распада СССР.

Прошел всего год, а Борис Ельцин, тогдашний российский президент, назначил Путина одним из первых вице-премьер-министров. После этого – исполняющим обязанности премьер-министра. Ельцин впоследствии ушел в отставку, передав управление страной в руки Путину. Сначала его назначили исполняющим обязанности президента, а официально избрали в 2000 году.

Путин и катастрофа на подводной лодке "Курск"

Где Путин – там и смерть. Прошло несколько месяцев с момента, когда его избрали президентом. И уже летом 2000 года он подвергся критике из-за катастрофы подводной лодки "Курск", которая произошла 12 августа. Тогда погибли все 118 членов экипажа. Путин, когда узнал о трагедии, сначала продолжил свой отпуск в Сочи. Так еще и он международную помощь принял не сразу.

Трагедия "Норд-Оста"

40 чеченских боевиков взяли в заложники 912 человек в московском театре на Дубровице 23 октября 2002 года. Спецназ через три дня штурмовал помещение. Сделал это после того, как в зал закачали неизвестный газ и убили всех боевиков, а также 130 заложников. В частности, иностранцев.

Убийство журналистки Анны Политковской

В день рождения Владимира Путина 7 октября 2006 года в вестибюле собственного дома застрелили журналистку Анну Политковскую. Она перед своей смертью разоблачила коррупцию в российской армии, а также военных в Чечне. Ее убийство стало причиной распространения заявлений о том, что Владимир Путин сделал недостаточно для защиты СМИ.

Отравление Александра Литвиненко

Он – бывший агент КГБ, который после побега в Великобританию, решил работать на МИ-6. И в ноябре 2006 года Литвиненко заболел после того, как в отеле в Лондоне встретился с двумя бывшими агентами КГБ. Умер он тяжелой смертью, ведь его отравили чаем с полонием 210. Говорится о редком и очень тяжелом радиоактивном изотопе. Литвиненко обвинил Путина в том, что именно он был заказчиком его убийства.

Путин и аннексия Крыма

В материале отмечают, что пророссийские силы в феврале 2014 года захватили целый ряд военных баз на полуострове Крым. Говорится, в частности о штабе МВД Украины в Севастополе. После этого Владимир Путин подписал соглашение, которое якобы присоединяет полуостров к России после проведения так называемого "референдума". Подобного рода сценарии кремлевский диктатор практиковал также в Донецкой и Луганской областях.

Отравление Скрипалей

На улицах Великобритании в марте 2018 года отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Сделали это с помощью нервно-паралитического вещества советского производства, чье название известно на весь мир. Говорится о "Новичке". Сергея и Юлию госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии их выписали. В Кремле, понятное дело, свою причастность к этому нападению отрицали.

Смерть Навального в колонии

Ни для кого не является секретом тот факт, что Владимир Путин пытался подавить оппозицию. Прежде всего говорилось о противостоянии Алексею Навальному, который активно критиковал президента России. Известно, что на борту внутреннего рейса в России Навальный потерял сознание в августе 2020 года. Он проходил лечение в Германии, а после своего выздоровления вернулся в Россию. Но на свободе он ходил недолго, ведь вскоре его бросили за решетку. И уже в феврале 2024 года так называемый "оппозиционер" умер в колонии.

Путин и полномасштабное вторжение в Украину

Журналисты также обратили внимание, что Путин в феврале 2022 года приказал осуществить полномасштабное вторжение в Украину. Предшествовали этому недели наращивание российских сил вдоль границ нашего государства. Он надеялся, что за три дня одержит победу, но наши мужественные военные обломали зубы диктатору.

Так называемые "выборы" в России

Также подсветили так называемые "выборы", которые состоялись с 15 по 17 марта. Во время них Владимир Путин сумел еще на шесть лет удержать свое место в Кремле. В то же время отмечают, что к выборам не допустили Бориса Надеждина, который был самым известным антивоенным кандидатом. Самому же Владимиру Путину "нарисовали" рекордные 87,28%. Интересно, что на многих участках за пределами России кремлевский диктатор проиграл своим оппонентам.