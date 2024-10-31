Путин вынужден был пойти на непопулярный шаг, в его армии трудности: сводка от Свитана
Украинская разведка подтверждает прибытие первых подразделений военных из Северной Кореи в Курскую область. Кремль принял такое решение, испытывая определенные проблемы.
Об этом в сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что, учитывая это, между Украиной и Южной Кореей усиливается сотрудничество.
Кстати Некоторые инженеры из КНДР уже в Донецкой области, а 3 тысячи солдат – на Курщине, – Коваленко
В армии России большие проблемы
Полковник запаса считает, что Путин и российская верхушка вынуждены были как-то действовать, учитывая успехи Сил обороны на Курщине.
Они приняли решение пойти на такой непопулярный в целом шаг – отправить северокорейские войска,
– заявил Свитан.
Поскольку в Кремле решились на такие действия, то, по мнению военного эксперта, это свидетельствует, что в России очень плохая ситуация с наполнением армии.
В то же время, добавил он, это открыло возможности для сотрудничества Украины с Южной Кореей, у которой есть немало хорошего вооружения.
Почему дроны атаковали порт в Бердянске
Атака дронов на порт Бердянска вызвала взрывы и пожар утром 31 октября. Свитан объяснил, что через оккупированный Бердянск россияне сейчас начинают перебрасывать большое количество резервов.
По его словам, в тамошнем порту разгружаются корабли, после чего различное военное имущество направляется на Север в сторону Времовского выступа. Захватчики начинают увеличивать свой контингент в районе Времовки.
Конечно, одна из основных задач – не допустить развертывания наступательных редутов у россиян, уничтожить логистику,
– сказал полковник запаса.
Ведь, подчеркнул он, поймать корабли, движущиеся по Азовскому морю, сложно. Но это возможно с теми судами, которые разгружаются в порту Бердянска. В то же время лучше было бы атаковать их не дронами, а ракетами.