Про це у зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що, з огляду на це, між Україною та Південною Кореєю посилюється співпраця.

До речі Деякі інженери з КНДР вже на Донеччині, а 3 тисячі солдатів – на Курщині, – Коваленко

В армії Росії великі проблеми

Полковник запасу вважає, що Путін та російська верхівка змушені були якось діяти, зважаючи на успіхи Сил оборони на Курщині.

Вони ухвалили рішення піти на такий непопулярний загалом крок – відправити північнокорейські війська,

– заявив Світан.

Оскільки у Кремлі зважилися на такі дії, то, на думку військового експерта, це свідчить, що в Росії дуже погана ситуація з наповненням армії.

Водночас, додав він, це відкрило можливості для співпраці України з Південною Кореєю, яка має чимало хорошого озброєння.

Чому дрони атакували порт у Бердянську

Атака дронів на порт Бердянська спричинила вибухи та пожежу зранку 31 жовтня. Світан пояснив, що через окупований Бердянськ росіяни зараз починають перекидати велику кількість резервів.

За його словами, у тамтешньому порту розвантажуються кораблі, після чого різне військове майно прямує на Північ у бік Времівського виступу. Загарбники починають збільшувати свій контингент у районі Времівки.

Звісно, одне з основних завдань – не допустити розгортання наступальних редутів у росіян, знищити логістику,

– сказав полковник запасу.

Адже, наголосив він, впіймати кораблі, які рухаються Азовським морем, складно. Але це можливо з тими суднами, які розвантажуються у порту Бердянська. Водночас краще було б атакувати їх не дронами, а ракетами.