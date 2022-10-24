"Путину приходится рисковать": Галлямов сказал, имеет ли глава Кремля козырь в рукаве

Российская армия терпит неудачи на войне в Украине. На фоне этого Путин может пойти на риск и объявить своему народу о начале какого-то другого проекта.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что глава Кремля оказался в сложной ситуации, поэтому ему сейчас нужно пускаться в какие-то авантюры.

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Какой козырь может быть в рукаве Путина

Галлямов считает, что поскольку Путин проигрывает войну, то ему нужен какой-то другой проект. Он может объявить, что Россия по сути воюет с НАТО, выиграть у которого она якобы может, но на это нужны колоссальные усилия.

Поэтому, по его словам, Москва может остановить боевые действия, забрать в Россию всех людей, не желающих "жить под фашистами". Также Россия выведет с территории Украины свои войска для того, чтобы якобы избежать эскалации и ядерной войны.

И самое главное начинается после этого. У нас начинается конкуренция систем. То есть мы вошли в смертельную схватку с Западом и один из нас все равно в конце концов не выживет. Но это будет уже мирное соревнование,

– заявил Галлямов.

Далее, предполагает российский оппозиционный политолог, может быть объявлена программа национализации, ведь для новых условий необходима государственная экономика. То есть, по сути, говорится о возвращении к проекту строительства социализма, пытаясь избежать ошибок, которые совершали советские предшественники.

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Путину приходится рисковать

Галлямов отметил, что, если Путин приступит к национализации, то ему будет легко заткнуть любого критика. Если кто-то возмутится, например, из-за сданных идеалов на Донбассе, то этих людей можно будет смело бросать в тюрьму, объясняя, что они делают такие заявления на деньги олигархов.

Можно, как когда-то Ленин это сделал, превратить империалистическую войну в гражданскую. Мы всегда думали, что на это способны только оппозиция, а, по сути, я думаю, на самом деле и власть тоже способна на то же самое,

– считает российский оппозиционный политолог.

По его словам, для того, как глава Кремля займется национализацией, для россиян будет целый поток соответствующих новостей.

В принципе, нормальный такой проект. Он, конечно, экономику совсем уничтожит. А Путину что!? Он сейчас не живет долгосрочными стратегиями,

– сказал Галлямов.

Он считает, что на фоне этого проекта Путин и выборы сможет выиграть. Ведь дымовой занавес в виде столь масштабного идеологического проекта нивелирует претензии. Этот проект вообще достаточно авантюрный, в нем много слабых мест.

Но у Путина сейчас не идеальная ситуация – ему приходится рисковать,

– подчеркнул политолог.

Главе Кремля, резюмировал Галлямов, сейчас нужно пускаться в какие-то авантюры.

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