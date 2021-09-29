Путин вышел из двухнедельной самоизоляции

29 сентября 2021 , 14:24
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Источник:

"РИА Новости"

Президент России Владимир Путин проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Фактически это можно считать выходом главы Кремля из самоизоляции.

Реджеп Эрдоган прибыл в Россию 29 сентября. Как раз в этот день подошел к концу срок самоизоляции российского президента.

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Это уже не самоизоляция

Причиной самоизоляции главы Кремля стала вспышка коронавируса в его окружении. Официального заявления о выходе Путина из изоляции не было, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что де-факто можно считать так.

Что касается выхода из режима (самоизоляции – 24 канал) – де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция,
– пояснил Песков.

Перед встречей администрации обоих президентов обсудили необходимые меры безопасности. Встреча состоится в Сочи. Сперва Эрдоган и Путин встретятся тет-а-тет, а затем состоится разговор с участием переводчиков.

Вспышка коронавируса в Кремле: главное

  • 14 сентября президент России Владимир Путин отправился на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в его окружении.
  • Из-за этого встречу с президентом Таджикистана отменили.
  • Путин не очень расстроился из-за самоизоляции, потому что для него это была возможность "проверить "Спутник V" на практике".
  • В Кремле сообщали, что Путин не заразился коронавирусом и "абсолютно здоров".
Автор: Іван Магуряк