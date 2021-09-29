Реджеп Ердоган прибув до Росії 29 вересня. Якраз цього дня добіг до кінця термін самоізоляції російського президента.
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Це вже не самоізоляція
Причиною самоізоляції очільника Кремля став спалах коронавірусу в його оточенні. Офіційної заяви про вихід Путіна з ізоляції не було, однак його речник Дмитро Пєсков заявив, що де-факто можна вважати так.
Що стосується виходу з режиму (самоізоляції – 24 канал) – де-факто, так. Де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція,
– пояснив Пєсков.
Перед зустріччю адміністрації обох президентів обговорили необхідні заходи безпеки. Зустріч відбудеться в Сочі. Спершу Ердоган та Путін зустрінуться тет-а-тет, а потім відбудеться розмова за участю перекладачів.
Спалах коронавірусу в Кремлі: головне
- 14 вересня президент Росії Володимир Путін відправився на самоізоляцію через спалах коронавірусу в його оточенні.
- Через це зустріч з президентом Таджикистану скасували.
- Путін не дуже засмутився через самоізоляцію, бо для нього це була нагода "перевірити "Супутник V" на практиці".
- У Кремлі повідомляли, що Путін не заразився коронавірусом і "абсолютно здоровий".