Есть один нюанс, – Олевский сказал, что пытался скрыть Путин в своем новом выступлении

Российский диктатор Владимир Путин выступил с речью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его заявлению можно понять несколько вещей.

Путин будто не сказал ничего конкретного, но можно понять, какие цели сейчас стоят перед Кремлем. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский.

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Что сейчас волнует Путина

Олевский отметил, что сейчас Кремль волнует, получится ли провести мобилизацию. Враг хочет бросить на фронт как можно больше оккупантов, однако вторая волна будет значительно сложнее. Россияне могут сопротивляться, ведь видят результаты так называемой "частичной" мобилизации. Путин очень боится недовольства российского населения.

Также Россия всеми силами пытается подтолкнуть Украину к переговорам и показать Западу, что они необходимы. А после проведения псевдовыборов на временно оккупированных территорий делает вид, что эти территории якобы уже интегрированы в российское пространство.

Но есть нюанс. В речах Путина всегда заметна нынешняя ситуация, когда он чувствует, что "на коне". Когда он чувствует, что не "на коне", то начинает выкручиваться. Сейчас мы видим именно вторую ситуацию,

– считает оппозиционер.

Олевский о выступлении Путина: смотрите видео

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