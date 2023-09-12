Путін ніби не сказав нічого конкретного, але можна зрозуміти, які цілі зараз стоять перед Кремлем. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський.

Дивіться також 50 друзів Путіна і прокляття Пригожина: хто зі списку Гааги доживе до трибуналу

Що зараз хвилює Путіна

Олевський зазначив, що зараз Кремль хвилює, чи вийде провести мобілізацію. Ворог хоче кинути на фронт якомога більше окупантів, однак друга хвиля буде значно складнішою. Росіяни можуть чинити супротив, адже бачать результати так званої "часткової" мобілізації. Путін дуже боїться невдоволення російського населення.

Також Росія всіма силами намагається підштовхнути Україну до переговорів та показати Заходу, що вони необхідні. А після проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територій вдає, що ці території нібито вже інтегровані у російський простір.

Але є нюанс. У промовах Путіна завжди помітна нинішня ситуація, коли він відчуває, що "на коні". Коли він відчуває, що не "на коні", то починає викручуватись. Зараз ми бачимо саме другу ситуацію,

– вважає опозиціонер.

Олевський про виступ Путіна: дивіться відео

Останні заяви Владіміра Путіна