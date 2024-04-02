"Хотят развалить и покорить": Путин жалуется на сложный период в истории России
Российский диктатор Владимир Путин пожаловался на "сложный период истории" страны-агрессорки. В то же время конечно не обошлось и без его воспоминаний о любимом "союзе", о котором он вспоминает при каждой возможности.
По данным российских СМИ, днем 2 апреля кремлевский глава выступил с речью во время собрания коллегии российского МВД, поблагодарив министерство за “успешную работу”. Несмотря на это, диктатор заявил, что по состоянию на сейчас в России есть много проблем, однако работа якобы продолжается, передает 24 Канал.
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Россия проживает сложные времена
Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что его государство сейчас охватили "сложные времена". Не обошлось и без его любимых упоминаний об СССР и поучений альтернативной истории, которую так любят подхватывать местные пропагандисты.
Россия находится в сложном периоде своей истории, с распада СССР недоброжелатели хотели ее развалить и покорить,
– заявил он.
Глава страны-агрессора отметил, что, что сейчас нужно упорно работать, никакого покоя быть не может. Однако никакой конкретики, как и в любых заявлениях кремлевского руководителя, указано не было.
"Считают слабым звеном"
Кроме вышеупомянутых тезисов не обошлось и без манипуляций относительно национальной безопасности. Так, Путин в очередной раз обратил внимание на то, что якобы Россию видят слабой и уязвимой, поэтому прибегнул к угрозам.
Очевидно кто-то считает нашу страну слабым звеном – ошибаются,
– подчеркнул он.
По его словам, "этого никогда не было и не будет". Он отметил, что сейчас нужно "упорно работать", чтобы достигать успехов и быть эффективными.
Кажется, Владимир Путин начал хоть немного осознавать, в каком сложном положении находится его режим и Россия в целом.
Последние заявления диктатора
- В воскресенье, 17 марта, в России завершились так называемые президентские "выборы". Тогда еще по результатам экзит-полов уверенную победу одержал Владимир Путин. На этом фоне вечером того дня он приехал в свой штаб, где выступил с рядом заявлений.
- Он снова начал говорить о "готовности к переговорам" с Украиной. Кроме того, Путин назвал смерть Алексея Навального "печальным событием". Тогда же диктатор заявил о необходимости создания "санитарной зоны" на территории Украины.
- Путин поднял вопрос о ситуации в Черном море. Он отметил, что необходимо наращивать боеспособных пограничных сил на море. Очевидно, такое заявление связано с блестящими операциями ВСУ и спецслужб в Черном море.