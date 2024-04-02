"Хотят развалить и покорить": Путин жалуется на сложный период в истории России

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался на "сложный период истории" страны-агрессорки. В то же время конечно не обошлось и без его воспоминаний о любимом "союзе", о котором он вспоминает при каждой возможности.

По данным российских СМИ, днем 2 апреля кремлевский глава выступил с речью во время собрания коллегии российского МВД, поблагодарив министерство за “успешную работу”. Несмотря на это, диктатор заявил, что по состоянию на сейчас в России есть много проблем, однако работа якобы продолжается, передает 24 Канал.

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Россия проживает сложные времена

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что его государство сейчас охватили "сложные времена". Не обошлось и без его любимых упоминаний об СССР и поучений альтернативной истории, которую так любят подхватывать местные пропагандисты.

Россия находится в сложном периоде своей истории, с распада СССР недоброжелатели хотели ее развалить и покорить,

– заявил он.

Глава страны-агрессора отметил, что, что сейчас нужно упорно работать, никакого покоя быть не может. Однако никакой конкретики, как и в любых заявлениях кремлевского руководителя, указано не было.

"Считают слабым звеном"

Кроме вышеупомянутых тезисов не обошлось и без манипуляций относительно национальной безопасности. Так, Путин в очередной раз обратил внимание на то, что якобы Россию видят слабой и уязвимой, поэтому прибегнул к угрозам.

Очевидно кто-то считает нашу страну слабым звеном – ошибаются,

– подчеркнул он.

По его словам, "этого никогда не было и не будет". Он отметил, что сейчас нужно "упорно работать", чтобы достигать успехов и быть эффективными.

Кажется, Владимир Путин начал хоть немного осознавать, в каком сложном положении находится его режим и Россия в целом.

Последние заявления диктатора