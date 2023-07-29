"Мы никогда не нарушали устав ООН": как Путин на саммите врал лидерам Африки по Украине

В Санкт-Петербурге на саммите "Россия – Африка" выступил президент враждебного государства Владимир Путин. Бункерный сделал немало маразматических заявлений. В частности, о "нейтральном статусе" Украины, окончании войны и "святости русских".

С 26 по 29 июля в России проходит так называемый "саммит" с африканскими лидерами. Главы государств самой жаркой части мира уже имели возможность "наслаждаться" выступлением Путина. Что попридумывал себе диктатор и что озвучивал на мероприятии, информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Басни о "нейтральном статусе"

В первую очередь следует сказать, что президента России очень беспокоило членство нашего государства в военных блоках. По его словам, "нейтральный статус Украины" имеет для Кремля принципиальное значение.

В конце концов – ничего нового, однако почти за 32 года после распада СССР уже стыдно не знать, что наше государство является независимым и способно само принимать решение о членстве в тех блоках, в которых оно желает быть.

Если Путину эту информацию никто из верных псов не принес "в папочке", то не исключено, что в обозримом будущем ему это достаточно доступно объяснят Вооруженные Силы. Что, в принципе, они уже каждый день делают, ликвидируя сотни российских оккупантов.

Кваканье о "законопослушности России"

В общем Путин на этом выступлении походил на большую надувшуюся лягушку, которая придумывала себе и рассказывала другим о том, "какая она замечательная".

Собственно, диктатор констатировал, что его государство якобы никогда не нарушало устав ООН и действовало всегда для того, чтобы урегулировать "конфликт в Украине" мирным путем до 2022 года.

Нам сегодня говорят, что мы нарушаем устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН.

Не обошлось и без нарратива о том, "кто 8 лет бомбил Донбасс". Путин принялся утверждать, что Украина не хотела выполнять Минские договоренности, хотя, как известно, перемирие всегда нарушали первые захватчики.

Путин говорит о "святости русских" и лжет африканским лидерам: смотрите видео

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Хотели мира, но сделали "жест доброй воли"

По словам президента России, весной 2022 года Кремль уже был готов подписывать мирное соглашение с Украиной, однако его государство якобы обманули.

Однако оккупанты не растерялись и поступили как настоящие христиане – сделали "жест доброй воли". То есть отошли, как всем известно, со своих позиций в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Другой маразм от Путина

Как пишут телеграм-каналы, отрывок с этими словами удалили из соцсетей Кремля. Также он не был опубликован в расшифровке речи диктатора. Интересно, почему?

Глава враждебного государства действительно много "удивительных" заявлений сделал. Не удивляет даже степень цинизма и лжи, которая сопровождала его слова. В частности, как отметил Путин: