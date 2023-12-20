Как Путин перед своими военными признал, что он неудачник и "терпила"

Путин продолжает притворяться жертвой обстоятельств. На встрече со своими военными он много говорил о политике, пытаясь объяснить им, почему они должны воевать.

Бледная моль Путин должен забыть о сострадании

Российский президент Владимир Путин пытался донести до военных свои желания.

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"Соединенные Штаты решили свои задачи текущего плана, "оторвали", как они считают, Украину, разорвали отношения России с Европой. В этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому вести себя уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд, наше, исконно российское? Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем так поступить, но делали специально. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт, добились в этом смысле своей цели – "растащили" Россию и Европу", – оправдывался Путин.

Оставим в стороне его штампы про "оторвали" и "исконно российское" (деревня Кучково – вот твое исконно российское) – это уже неинтересно, много раз сказано. Вообще дурной тон – прикрывать собственную задницу сединой отцов.

И даже ничего не будем говорить об уровне российской дипломатии, которая, при всей лошадиной серьезности и вальяжности министра иностранных дел Сергея Лаврова, по факту оказалась бессильной в защите национальных интересов.

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Путин этим заявлением, говоря по-простому, по-русски, признал что он – л*х и "терпила". Он ничего не смог достичь из поставленных целей. Его политика оказалась ошибочной в целях и провальной в их достижении. У него не было и нет авторитета и уважения на внешней арене. Его не принимали во внимание.

И вот когда ему это надоело, он, как капризный ребенок, решил разбить окно в гостиной, только чтобы его заметили. Чтобы обратили на него внимание, прибежали к шкоднику сначала с угрозами, а затем, разобравшись в его тонкой душевной организации, – со словами успокоения и сострадания.

Вот только мы не "окно". У нас люди гибнут, а эта бледная моль, требующая к себе сочувствия, развязывая войну из-за своих комплексов, должна не на понимание рассчитывать, а на то, что взрослые ему дадут сдачу так, что на всю жизнь этот "ребенок" должен забыть, что такое требовать внимание делая больно окружающим.