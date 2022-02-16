Путин загнал себя в еще одну ловушку, – Пионтковский

Признание боевиков ОРДЛО Россией поставит точку в минских договоренностях. В то же время планы Москвы касательно Запада провалились.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. В то же время он сказал, что сейчас может говорить о еще одной стороне отказа России от попыток покорения Украины в целом.

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"Все же прекрасно понимают, что признание боевиков – это отказ России от минских договоренностей", – сказал Андрей Пионтковский.

Публицист отметил, что минские договоренности были ценными для Путина, ведь 8 лет это было инструментом разрушения украинской государственности. Однако Кремль окончательно понял, что Украина никогда не согласится на выполнение "Минска".

Линия Москвы провалилась – Пионтковский

Все бряцание оружием начались с целью заставить Украину продвигаться по минскими договоренностям именно в интерпретации Москвы, то есть легализовать военно-террористический плацдарм ОРДЛО в украинском правовом и политическом поле. Пионтковский добавил: "Все для того, чтобы эти 2 корпуса, которые возглавляют российские генералы, были официальными силовыми структурами в Украине".

Путин загнал себя в еще одну ловушку. Сегодняшними репликами (об обращении Госдумы в отношении боевиков – 24 канал) он санкционировал это обращение к нему. Андрей Пионтковский Русский публицист

Москва мобилизовала уже все, пыталась вербовать мировых лидеров, сказал Андрей Пионтковский. Сейчас действия России по стягиванию войск – это "признание того, что ее линия провалилась".

Андрей Пионтковский о признании Россией боевиков: смотрите видео

Признание Россией боевиков: коротко

Госдума России приняла обращение к Владимиру Путину о признании боевиков ОРДЛО – проведение переговоров с их главарями "для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

Владимир Путин уже прокомментировал обращение российских депутатов и попытался оправдать их действия. Мол, "ориентируются на мнение своих избирателей".

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что легитимизация Россией боевиков на оккупированных территориях не будет иметь правовых последствий.

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