Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Водночас він сказав, що наразі може мовитись про ще один бік відмови Росії від спроб підкорення України в цілому.

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"Всі ж прекрасно розуміють, що визнання бойовиків – це відмова Росії від мінських домовленостей", – сказав Андрій Піонтковський.

Публіцист зауважив, що мінські домовленості були цінними для Путіна, адже 8 років це було інструментом руйнування української державності. Проте Кремль остаточно зрозумів, що Україна ніколи не погодиться на виконання "Мінська".

Лінія Москви провалилася, – Піонтковський

Всі брязкання зброєю почалися з ціллю змусити Україну просуватися мінськими домовленостями саме в інтерпретації Москви, тобто легалізувати військово-терористичний плацдарм ОРДЛО в українському правовому і політичному полі. Піонтковський додав: "Все для того, щоб ці 2 корпуси, які очолюють російські генерали, були офіційними силовими структурами в Україні".

Путін загнав себе у ще одну пастку. Сьогоднішніми репліками (про звернення Держдуми щодо бойовиків – 24 канал) він санкціонував це звернення до нього. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Москва мобілізувала вже все, намагалася вербувати світових лідерів, сказав Андрій Піонтковський. Наразі дії Росії щодо стягнення військ – це "визнання того, що її лінія провалилася".

Андрій Піонтковський про визнання Росією бойовиків: дивіться відео

Визнання Росією бойовиків: коротко

Держдума Росії ухвалила звернення до Володимира Путіна про визнання бойовиків ОРДЛО – проведення переговорів з їхніми ватажками "для створення правової основи міждержавних відносин та регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги".

Володимир Путін вже прокоментував звернення російських депутатів і спробував виправдати їхні дії. Мовляв, "орієнтуються на думку своїх виборців".

В Міністерстві закордонних справ України наголосили, що легітимізація Росією бойовиків на окупованих територіях не матиме правових наслідків.

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