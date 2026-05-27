Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в комментарии 24 Канала объяснил, почему Кремль прибегает к таким радикальным мерам и о чем это свидетельствует.

Актуально Самый большой страх: медиаэксперт назвал, что пугает россиян в их будущем

Как изменилась позиция России в мире?

Россияне бумерангом получают то, что они начали, как так называемое "СВО". В то же время сегодня имидж России стерся под ноль. Примером этого является визит Путина к Си Цзиньпину.

Это визит вассала к хозяину. Если уже все поняли, что Россия – это не Европа, то сегодня говорят, что даже и не Азия. Россия, которая претендовала на то, что она большая Евразия, и это кочевало по всем экспертным кругам, писалось в книжках, что это отдельная цивилизация – сегодня все видят, что это уже ни Европа, ни Азия,

– отметил Клочок.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

К тому же все осознают, что быть врагом России не так опасно, как быть ее другом. Хотя раньше многие в мире действительно считали, что Россия может идти дальше и дальше.

"Сегодня мы видим реальное падение переработки нефти, объемов и многих других вещей, которые бьют по российскому так называемому имиджу "бензоколонки с ракетами". Инициатива переходит от России. Путин просит перемирия, закрывает аэропорты", – сказал аналитик.

По его словам, сейчас Москва в защитной, оборонительной позиции. В то же время удары украинских беспилотников добивают так называемый имидж России.

На сегодня у России нет глубокого тыла. Вне зоны досягаемости остаются только два российских нефтеперерабатывающих завода. Остальные так или иначе являются потенциальными целями, в частности до Урала и даже дальше.

Россия не то что теряет инициативу, но она точно уже не является той страной, которая должна выдвигать условия в соответствии с концептом, который Дональд Трамп с Путиным согласовали, мол, Украина проиграла, а ее победой будет просто сохранение суверенитета в том объеме и с теми гарантиями, которые они определят,

– добавил Клочок.

Сегодня проактивность, по крайней мере частично, переходит к Украине. Отсюда истерические угрозы об ударах по центру Киева. Последней скрепой, которая у них остается, является шантаж ядерным оружием. Но на сегодня даже эти угрозы не выглядят столь действенными, как было раньше.

Напомним, 25 мая Министерство иностранных дел России во главе с Сергеем Лавровым обнародовало заявление, в котором фактически анонсировало серию ударов по украинской столице. В Москве обвинили Украину в якобы нарушении норм международного гуманитарного права после атаки на Старобельск, заявив, что именно это якобы "переполнило чашу терпения".

К слову, 25 мая впервые план "Ковер" ввели в аэропорту Калиниграда, хотя город расположен за пределами основной территории России.

Ранее российские власти закрыли воздушное пространство для частной авиации над рядом центральных регионов страны. Фактически ограничения охватили значительную часть европейской территории России – до Урала и частично регионов Поволжья.