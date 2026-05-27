Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу пояснив, чому Кремль вдається до таких радикальних заходів та про що це свідчить.

Актуально Найбільший страх: медіаексперт назвав, що лякає росіян у їхньому майбутньому

Як змінилася позиція Росії у світі?

Росіяни бумерангом отримують те, що вони почали, як так зване "СВО". Водночас сьогодні імідж Росії стерся під нуль. Прикладом цього є візит Путіна до Сі Цзіньпіна.

Це візит васала до хазяїна. Якщо вже всі зрозуміли, що Росія – це не Європа, то сьогодні кажуть, що навіть і не Азія. Росія, яка претендувала на те, що вона велика Євразія, і це кочувало по всіх експертних колах, писалося в книжках, що це окрема цивілізація – сьогодні всі бачать, що це вже ні Європа, ні Азія,

– зазначив Клочок.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

До того усі усвідомлюють, що бути ворогом Росії не так небезпечно, як бути її другом. Хоча раніше багато хто в світі справді вважав, що Росія може йти далі й далі.

"Сьогодні ми бачимо реальне падіння перероблення нафти, обсягів і багатьох інших речей, які б’ють по російському так званому іміджу "бензоколонки з ракетами". Ініціатива переходить від Росії. Путін просить перемир’я, закриває аеропорти", – мовив аналітик.

За його словами, зараз Москва у захисній, оборонній позиції. Водночас удари українських безпілотників добивають так званий імідж Росії.

На сьогодні в Росії немає глибокого тилу. Поза зоною досяжності залишаються лише два російських нафтопереробних заводи. Інші так чи інакше є потенційними цілями, зокрема до Уралу і навіть далі.

Росія не те що втрачає ініціативу, але вона точно вже не є тією країною, яка має висувати умови відповідно до концепту, який Дональд Трамп із Путіним погодили, мовляв, Україна програла, а її перемогою буде просто збереження суверенітету в тому обсязі і з тими гарантіями, які вони визначать,

– додав Клочок.

Сьогодні проактивність, принаймні частково, переходить до України. Звідси істеричні погрози про удари по центру Києва. Останньою скрєпою, яка в них залишається, є шантаж ядерною зброєю. Але на сьогодні навіть ці погрози не виглядають настільки дієвими, як було раніше.

Нагадаємо, 25 травня Міністерство закордонних справ Росії на чолі із Сергієм Лавровим оприлюднило заяву, в якій фактично анонсувало серію ударів по українській столиці. У Москві звинуватили Україну в нібито порушенні норм міжнародного гуманітарного права після атаки на Старобільськ, заявивши, що саме це буцімто "переповнило чашу терпіння".

До слова, 25 травня вперше план "Килим" ввели в аеропорту Калініграда, хоча місто розташовано поза межами основної території Росії.

Раніше російська влада закрила повітряний простір для приватної авіації над низкою центральних регіонів країни. Фактично обмеження охопили значну частину європейської території Росії – аж до Уралу та частково регіонів Поволжя.